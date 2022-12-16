https://sputnik-georgia.ru/20221216/spetsialist-po-balkanam-ponomarva-rasskazala-kto-razzhigaet-konflikt-v-kosove-273109276.html

Специалист по Балканам Пономарева рассказала, кто разжигает конфликт в Косове

Специалист по Балканам Пономарева рассказала, кто разжигает конфликт в Косове

Сербия имеет законные основания на ввод войск в Косово для защиты живущих там сербов. При этом Белград до последнего будет стараться урегулировать вопрос... 16.12.2022, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала доктор политических наук, специалист по Балканам Елена Пономарева. Кто и зачем опять пытается разжечь "пороховую бочку Европы"? Как Сербия и Косово видят решение многолетнего конфликта? Почему косовский кризис - оружие против ЕС?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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