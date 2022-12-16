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Специалист по Балканам Пономарева рассказала, кто разжигает конфликт в Косове
Специалист по Балканам Пономарева рассказала, кто разжигает конфликт в Косове
Сербия имеет законные основания на ввод войск в Косово для защиты живущих там сербов. При этом Белград до последнего будет стараться урегулировать вопрос... 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T09:43+0400
2022-12-16T09:43+0400
2022-12-16T09:58+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала доктор политических наук, специалист по Балканам Елена Пономарева. Кто и зачем опять пытается разжечь "пороховую бочку Европы"? Как Сербия и Косово видят решение многолетнего конфликта? Почему косовский кризис - оружие против ЕС?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, косово, видео
мультимедиа, видео, косово, видео
Специалист по Балканам Пономарева рассказала, кто разжигает конфликт в Косове
09:43 16.12.2022 (обновлено: 09:58 16.12.2022)
Сербия имеет законные основания на ввод войск в Косово для защиты живущих там сербов. При этом Белград до последнего будет стараться урегулировать вопрос мирным путем и примет решение использовать силу лишь в крайнем случае
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала доктор политических наук, специалист по Балканам Елена Пономарева.
Кто и зачем опять пытается разжечь "пороховую бочку Европы"? Как Сербия и Косово видят решение многолетнего конфликта? Почему косовский кризис - оружие против ЕС?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.