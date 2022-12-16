https://sputnik-georgia.ru/20221216/tamozhnya-v-gruziyu-pytalis-vvezti-bolshuyu-summu-nezadeklarirovannykh-deneg-273135435.html

Таможня: в Грузию пытались ввезти большую сумму незадекларированных денег

Таможня: в Грузию пытались ввезти большую сумму незадекларированных денег

Размер штрафа составил 4,8 миллиона лари или 1,8 миллиона долларов, сообщила служба 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T19:51+0400

2022-12-16T19:51+0400

2022-12-16T20:06+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузинские таможенники на таможенно-пропускных пунктах "Казбеги", "Аэропорт Батуми" и "Аэропорт Кутаиси" выявили факты попытки незаконного ввоза незадекларированных денег, сообщает Службы доходов министерства финансов Грузии. Таможенники во время личного осмотра граждан разных стран, а также их багажа, нашли незадекларированные деньги – 134 тысячи долларов, 45 тысяч евро и 111,3 миллиона рублей. Незадекларированная сумма иностранной валюты разных стран по курсу Нацбанка Грузии составила более 48,2 миллионв лари (18,1 миллиона долларов), сообщает ведомство.В соответствии с частью второй статьи 169 Таможенного кодекса Грузии, размер штрафа составил 4,8 миллиона лари (1,8 миллиона долларов). Каждый правонарушитель заплатил 10% суммы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, аэропорт батуми, аэропорт кутаиси, тпп "казбеги – верхний ларс", служба доходов министерства финансов грузии