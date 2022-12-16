В Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
© Ministry of Education and Science of GeorgiaВ Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
© Ministry of Education and Science of Georgia
Ежегодный конкурс "Национальной награды профобразования" проходит при поддержке Минобразования и науки Грузии и Фонда-тысячелетия
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Победителей конкурса "Национальной награды профессионального образования", который прошел в пятый раз, наградили в Грузии, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки.
На церемонии награждения министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели отметил важность проведения этого конкурса.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaВ Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
В Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
© Ministry of Education and Science of Georgia
"Это замечательная традиция, которая содействует популяризации отрасли и повышению ее престижа путем выявления успешных примеров в системе профобразования. Вы знаете, что приоритетом нашей команды является сделать профобразование более популярным и доступным", – заявил Чхенкели.
По его словам, этот конкурс важен еще и тем, что дает возможность ознакомить общество с лучшими примерами в области профобразования и оценить проходящие и осуществленные реформы.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaВ Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
В Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
© Ministry of Education and Science of Georgia
В номинации "Студент профобразования 2022 года" победителем стал выпускник колледжа "Икарос" Акакий Цанкашвили. Он успешно овладел профессией кондитера, сегодня преподает в колледже "Икарос" и делится своим опытом с другими учащимися.
Статус "Учителя профобразования 2022 года" получил педагог "Колледжа железнодорожного транспорта" Григол Прангишвили.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaВ Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
В Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
© Ministry of Education and Science of Georgia
В номинации "Профессиональная образовательная программа" победил колледж "Икарос" с программой "Искусство кулинарии". В категории "Профподготовка/переподготовка года" лидером стал колледж "Новая волна" с программой "Технология приготовления блюд".
В этом году, помимо основных конкурсных категорий, специальные награды передали партнеры конкурса – парламент Грузии и Агентство профнавыков. Специальный приз парламента Грузии получил колледж "Модус" в категории "Содействие инклюзивному профобразованию".
© Ministry of Education and Science of GeorgiaВ Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
В Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
© Ministry of Education and Science of Georgia
Специальный приз Агентства навыков в нескольких подкатегориях получили Руставский муниципалитет ("Региональный помощник"), Бизнес-академия Грузии SBA ("Международная инициатива года"), Колледж медиа и телеискусства ТГУ ("Имиджевая кампания года") и Кетеван Суджашвили из колледжа Илии Цинамдзгвришвили ("Инструктор учебного предприятия года").
© Ministry of Education and Science of GeorgiaВ Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
В Грузии выявили победителей конкурса "Национальной награды профобразования"
© Ministry of Education and Science of Georgia
Ежегодный конкурс "Национальной награды профобразования" проходит при поддержке Минобразования и науки Грузии и Фонда-тысячелетия. Главная цель конкурса – развитие и популяризация профобразования как важного компонента усиления экономики страны.