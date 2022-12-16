https://sputnik-georgia.ru/20221216/vavilov-rasskazal-kak-prisutstvie-rossii-uravnovesit-kitay-v-afrike-273108993.html
Вавилов рассказал, как присутствие России уравновесит Китай в Африке
Вавилов рассказал, как присутствие России уравновесит Китай в Африке
В Африке всегда рады присутствию России, ведь она может не только противостоять эксплуатирующим Африку западным силам, но и уравновесить нарастающее... 16.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-16T12:02+0400
2022-12-16T12:02+0400
2022-12-16T12:02+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Чем подход России к сотрудничеству с Африкой отличается от западного и китайского? Зачем России создавать совместные с Китаем производства? Чем закончился визит Си на Ближний Восток? Почему в Китае резко закончилась пандемия коронавируса?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, китай, африка, видео
мультимедиа, видео, китай, африка, видео
Вавилов рассказал, как присутствие России уравновесит Китай в Африке
В Африке всегда рады присутствию России, ведь она может не только противостоять эксплуатирующим Африку западным силам, но и уравновесить нарастающее присутствие Китая
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Чем подход России к сотрудничеству с Африкой отличается от западного и китайского? Зачем России создавать совместные с Китаем производства? Чем закончился визит Си на Ближний Восток? Почему в Китае резко закончилась пандемия коронавируса?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.