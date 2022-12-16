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Взрывчатка в подарок: жителю Грузии предъявили обвинение в попытке убийства

Взрывчатка в подарок: жителю Грузии предъявили обвинение в попытке убийства

По данным следствия, мужчина решил отомстить женщине за отказ в сексуальной связи 16.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-16T16:11+0400

2022-12-16T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине в попытке умышленного убийства женщины в городе Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети). По данным ведомства, 13 декабря мужчина упаковал взрывчатку в виде подарка и подложил к дверям дома своей жертвы. Женщина занесла подарок домой и после того, как открыла его, догадалась, что это взрывное устройство, и выбежала из комнаты. Взрыв прогремел, однако женщина выжила, отделавшись небольшими повреждениями. Взрыв повредил большую часть комнаты, выбиты стекла и полностью поврежден внутренний периметр. Следствие установило, что обвиняемый старался вынудить женщину вступить с ним в сексуальные отношения и угрожал ей опозорить ее имя. Пострадавшая неоднократно отказывала ему. Следствие идет по трем статьям УК Грузии - попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, принуждение к сексуальной связи, а также незаконное приобретение, хранение, изготовление и перевозка взрывных устройств. Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы. Прокуратура уже предъявила обвинение мужчине и обратилась к суду. Следствие по данному уголовному делу продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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