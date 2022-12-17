https://sputnik-georgia.ru/20221217/avtovokzaly-i-avtostoyanki-v-gruzii-v-plachevnom-sostoyanii--ekspert-273140889.html

Автовокзалы и автостоянки в Грузии в плачевном состоянии – эксперт

Автовокзалы и автостоянки в Грузии в плачевном состоянии – эксперт

В Грузии есть места, где междугородний транспорт не работает и людям приходится передвигаться в основном на такси, заявил эксперт 17.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-17T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Грузии важно регулировать проблему междугородних перевозок на законодательном уровне, так как автовокзалы и автостоянки сильно отстают от элементарных норм безопасности, а уровень обслуживания пассажиров низкий, заявил председатель НПО "Партнерство за дорожную безопасность" Гела Квашилава на пресс-конференции в пресс-клубе "Квира". Как сообщил 5 декабря глава Минэкономики Леван Давиташвили, подготовлен законопроект, который касается регулирования автовокзалов и автостоянок междугороднего транспорта. По словам министра, они не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности. По его словам, для автостоянок, перевозчиков и потребителей должны быть прописаны функции, у кого какие обязательства будут, каким стандартам они должны соответствовать, и разработан эффективный механизм контроля за процессом. "Например, если автовокзалы откажут в обслуживании перевозчикам, то должен вмешаться соответствующий институт. Естественно, это должно быть решено так, чтобы ничьи права не были нарушены. Когда у пассажиров будут претензии, у них должна быть возможность обратиться в соответствующую службу и на все это должно произойти реагирование", – сказал Квашилава. Важной проблемой эксперт считает доступность междугороднего транспорта. Новый законопроект эксперт приветствует и считает, что система должна быть приведена в порядок, она должна вписываться в экономику, должно произойти разделение между автовокзалами и перевозчиками, должен быть установлен определенный лимит на обслуживание автовокзалов. Пол его словам, на данном этапе будет очень важно, если в законопроекте больше внимания будет уделяться безопасности. Остальные важные проблемы всплывут уже на этапе рассмотрения законопроекта. Квашилава предлагает больше сосредоточиться на двух составляющих: должны быть созданы более твердые гарантии в плане безопасности, а во-вторых, ни один район, поселок, город не должен оставаться без общественного, междугородного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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