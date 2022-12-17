https://sputnik-georgia.ru/20221217/avtovokzaly-i-avtostoyanki-v-gruzii-v-plachevnom-sostoyanii--ekspert-273140889.html
Автовокзалы и автостоянки в Грузии в плачевном состоянии – эксперт
Автовокзалы и автостоянки в Грузии в плачевном состоянии – эксперт
В Грузии есть места, где междугородний транспорт не работает и людям приходится передвигаться в основном на такси, заявил эксперт 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T10:32+0400
2022-12-17T10:32+0400
2022-12-17T10:32+0400
грузия
общество
новости
транспорт в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/01/250765233_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_874769b4ea608c1d9d61b9c97ea5015c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Грузии важно регулировать проблему междугородних перевозок на законодательном уровне, так как автовокзалы и автостоянки сильно отстают от элементарных норм безопасности, а уровень обслуживания пассажиров низкий, заявил председатель НПО "Партнерство за дорожную безопасность" Гела Квашилава на пресс-конференции в пресс-клубе "Квира". Как сообщил 5 декабря глава Минэкономики Леван Давиташвили, подготовлен законопроект, который касается регулирования автовокзалов и автостоянок междугороднего транспорта. По словам министра, они не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности. По его словам, для автостоянок, перевозчиков и потребителей должны быть прописаны функции, у кого какие обязательства будут, каким стандартам они должны соответствовать, и разработан эффективный механизм контроля за процессом. "Например, если автовокзалы откажут в обслуживании перевозчикам, то должен вмешаться соответствующий институт. Естественно, это должно быть решено так, чтобы ничьи права не были нарушены. Когда у пассажиров будут претензии, у них должна быть возможность обратиться в соответствующую службу и на все это должно произойти реагирование", – сказал Квашилава. Важной проблемой эксперт считает доступность междугороднего транспорта. Новый законопроект эксперт приветствует и считает, что система должна быть приведена в порядок, она должна вписываться в экономику, должно произойти разделение между автовокзалами и перевозчиками, должен быть установлен определенный лимит на обслуживание автовокзалов. Пол его словам, на данном этапе будет очень важно, если в законопроекте больше внимания будет уделяться безопасности. Остальные важные проблемы всплывут уже на этапе рассмотрения законопроекта. Квашилава предлагает больше сосредоточиться на двух составляющих: должны быть созданы более твердые гарантии в плане безопасности, а во-вторых, ни один район, поселок, город не должен оставаться без общественного, междугородного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/01/250765233_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc58fde9c8b108ee5430ccd07c51d359.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, транспорт в грузии
грузия, общество, новости, транспорт в грузии
Автовокзалы и автостоянки в Грузии в плачевном состоянии – эксперт
В Грузии есть места, где междугородний транспорт не работает и людям приходится передвигаться в основном на такси, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Грузии важно регулировать проблему междугородних перевозок на законодательном уровне, так как автовокзалы и автостоянки сильно отстают от элементарных норм безопасности, а уровень обслуживания пассажиров низкий, заявил председатель НПО "Партнерство за дорожную безопасность" Гела Квашилава на пресс-конференции в пресс-клубе "Квира".
Как сообщил 5 декабря глава Минэкономики Леван Давиташвили, подготовлен законопроект, который касается регулирования автовокзалов и автостоянок междугороднего транспорта. По словам министра, они не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности.
"Регулирование междугородних перевозок является одной из основных проблем в сфере транспорта, учитывая, что здания автовокзалов, инфраструктура и автостоянки очень неисправны", – сказал Квашилава.
По его словам, для автостоянок, перевозчиков и потребителей должны быть прописаны функции, у кого какие обязательства будут, каким стандартам они должны соответствовать, и разработан эффективный механизм контроля за процессом.
"Например, если автовокзалы откажут в обслуживании перевозчикам, то должен вмешаться соответствующий институт. Естественно, это должно быть решено так, чтобы ничьи права не были нарушены. Когда у пассажиров будут претензии, у них должна быть возможность обратиться в соответствующую службу и на все это должно произойти реагирование", – сказал Квашилава.
Важной проблемой эксперт считает доступность междугороднего транспорта.
"Например, в Грузии есть места, где междугородний транспорт не работает и людям приходится передвигаться в основном на такси, что, конечно, дорого. Моя главная рекомендация заключается в том, что когда процесс начнется, он должен охватывать всю страну", – сказал Квашилава.
Новый законопроект эксперт приветствует и считает, что система должна быть приведена в порядок, она должна вписываться в экономику, должно произойти разделение между автовокзалами и перевозчиками, должен быть установлен определенный лимит на обслуживание автовокзалов.
Пол его словам, на данном этапе будет очень важно, если в законопроекте больше внимания будет уделяться безопасности. Остальные важные проблемы всплывут уже на этапе рассмотрения законопроекта.
Квашилава предлагает больше сосредоточиться на двух составляющих: должны быть созданы более твердые гарантии в плане безопасности, а во-вторых, ни один район, поселок, город не должен оставаться без общественного, междугородного транспорта.