https://sputnik-georgia.ru/20221217/den-svyatogo-nikolaya-v-dekabre-2022-molitvy-o-chem-prosyat-chudotvortsa-273126835.html

День святого Николая в декабре 2022: молитвы, о чем просят Чудотворца

День святого Николая в декабре 2022: молитвы, о чем просят Чудотворца

Православная церковь отмечает день памяти святого Николая Чудотворца 19 декабря, который прославился как великий угодник Божий 17.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-17T19:01+0400

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справки

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Свидетельства о многочисленных чудесах, совершенных святым Николаем, и необычайном милосердии Чудотворца, сохранились в церковном предании. Кем был святой Николай, какие молитвы возносят Чудотворцу и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия. Житие святого Николая Родился святой Николай в благочестивой и состоятельной семье в 270-м в городке Патары (Малая Азия). Родители Чудотворца долгие годы были бездетны и просили Господа подарить им ребенка. Чудотворец, с детства посвятивший себя вере, проводил много времени в церкви, а повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в храме, где настоятелем служил его дядя – епископ Николай Патарский. После смерти родителей, святой Николай, раздав все свое наследство бедным, продолжил служение церкви. Чудотворец взошел на епископский престол в Мире (ныне город Демре, Турция) в годы, когда римские правители стали относится к христианам более терпимо, однако гонения все же продолжались. Нового архиепископа – доброго, кроткого, отзывчивого и справедливого, полюбили все. В тоже время, Чудотворца современники запомнили, как ярого борца с язычеством и защитника христианства. Святой Николай собственноручно разрушал капища и обличал еретиков. Чудотворец прославился чудесами еще при жизни – своей молитвой он спас город Миры от страшного голода, выводил из заточения неправедно осужденных, помогал морякам, тонущим на суднах. Святой Николай, дожив до глубокой старости, мирно скончался примерно в 351-м. Нетленные мощи Чудотворца, источавшие миро и исцелившие многих, хранились в местной кафедральной церкви. В 1087 году мощи святого Николая перенесли в итальянский город Бари, где они упокоены и поныне. Николозоба в Грузии Чудотворец, которого считают одним из покровителей Грузинской православной церкви, – один из самых почитаемых святых в Грузии. Только в столице в честь святого Николая возведено пять храмов. День святого Николая в Грузии называют Николозоба. Праздничные службы проходят в этот день во всех действующих храмах страны. В этот день именины отмечают все Николаи-НиколозыГрузинская православная церковь поминает Чудотворца дважды в год: 19 декабря – в день его поминовения и 22 мая – в праздник перенесения мощей святителя Мир Ликийских в Бари. О чем просят Святой Николай – скорый помощник в самых безнадежных и неразрешимых проблемах, поэтому Чудотворцу возносят молитвы в самых разных жизненных испытаниях. Просят Чудотворца избавить от голода, о благополучном замужестве дочерей, вспоминая, как святой Николай тайно пожертвовал денег на приданое дочерям разорившегося мужчины. Чудотворец покровительствует детям, купцам и морякам, поэтому святого просят о здоровье детей и благополучии путешествующих. Земледельцы возносят святому молитвы и просят о хорошей погоде и богатом урожае. Еще при жизни святого Николая считали защитником невинно осужденных, умиротворителем враждующих и избавителем от напрасной смерти. Помня какой силой обладает молитва Чудотворца, его просят о любой помощи. Молитвы Молитва первая О, всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь. Молитва вторая О, великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение, тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О, пресловущий в чудесех, святителем высото! Яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки