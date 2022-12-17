https://sputnik-georgia.ru/20221217/drift-v-gruzii-ofitsialno-zapreschen-273152699.html

Дрифт в Грузии официально запрещен

Дрифт в Грузии официально запрещен

Нарушители рискуют получить штрафы и потерять баллы с водительских прав 17.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии, предполагающие запрет дрифта на законодательном уровне и введение за него штрафов. Жители окраинных районов Тбилиси и других крупных городов не раз жаловались в соцсетях на увлекающихся дрифтом водителей, которые не давали спать по ночам. Дрифт – техника прохождения поворотов или движение по кругу с использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории – теперь карается штрафом в размере 300 лари (около 110 долларов). А вот дрифт, повлекший причинение ущерба уже влечет за собой штраф в размере 500 лари (порядка 185 долларов). При этом в случае фиксирования нарушения патрульной полиции, с нарушителей спишут еще и баллы с водительских прав. В Грузии действует система баллов – на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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