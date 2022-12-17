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Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение
Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение
Румыния, Венгрия, Грузия и Азербайджан официально оформили соглашение о прокладке электрокабеля через Черное море 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. Церемония подписания соглашения состоялась в Бухаресте, где собрались лидеры четырех стран, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Документ основан на интересах четырех стран. Цель проекта - укрепление национальной и региональной энергетической безопасности, диверсификация источников поставок электроэнергии.В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до подписания соглашения, геостратегическое положение Грузии дает стране возможность стать мостом между Европой и Азией. По его словам, Грузия уже заказала исследование экономической целесообразности прокладки электрокабеля через Черное море, и оно будет завершено в 2024 году. Премьер-министр также отметил высокий потенциал Грузии с точки зрения обновляемых источников энергии и ее привлекательность как транзитного хаба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, ираклий гарибашвили, европа, черное море
Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение
13:19 17.12.2022 (обновлено: 13:31 17.12.2022)
Румыния, Венгрия, Грузия и Азербайджан официально оформили соглашение о прокладке электрокабеля через Черное море
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море.
Церемония подписания соглашения состоялась в Бухаресте, где собрались лидеры четырех стран, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Документ основан на интересах четырех стран. Цель проекта - укрепление национальной и региональной энергетической безопасности, диверсификация источников поставок электроэнергии.
В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.
"Электрокабель будет новой линией электропередач и новым окном возможностей. Этот проект придаст Грузии европейское значение и принесет много пользы. Это превратит Грузию в хаб электроэнергии и расширит ее внутренний рынок. Проект дает много обещаний, и только от нас зависит его выполнение", - сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до подписания соглашения, геостратегическое положение Грузии дает стране возможность стать мостом между Европой и Азией.
"Стратегическая цель нашего правительства - быть надежным партнером в проекте, который свяжет Европу и Каспийский регион", - сказал Гарибашвии.
По его словам, Грузия уже заказала исследование экономической целесообразности прокладки электрокабеля через Черное море, и оно будет завершено в 2024 году.
Премьер-министр также отметил высокий потенциал Грузии с точки зрения обновляемых источников энергии и ее привлекательность как транзитного хаба.