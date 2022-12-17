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Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение

Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение

Румыния, Венгрия, Грузия и Азербайджан официально оформили соглашение о прокладке электрокабеля через Черное море 17.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. Церемония подписания соглашения состоялась в Бухаресте, где собрались лидеры четырех стран, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Документ основан на интересах четырех стран. Цель проекта - укрепление национальной и региональной энергетической безопасности, диверсификация источников поставок электроэнергии.В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до подписания соглашения, геостратегическое положение Грузии дает стране возможность стать мостом между Европой и Азией. По его словам, Грузия уже заказала исследование экономической целесообразности прокладки электрокабеля через Черное море, и оно будет завершено в 2024 году. Премьер-министр также отметил высокий потенциал Грузии с точки зрения обновляемых источников энергии и ее привлекательность как транзитного хаба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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