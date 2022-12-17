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Фролов: погода станет для энергетики Украины страшным оружием, Европа не сможет помочь
Фролов: погода станет для энергетики Украины страшным оружием, Европа не сможет помочь
Украинская энергетическая инфраструктура уже достигла такого состояния, когда восстановить ее уже практически невозможно 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T09:08+0400
2022-12-17T09:08+0400
2022-12-17T09:58+0400
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Европа может лишь поставлять электрогенераторы, но ими Киев способен запитать лишь самые важные стратегические объекты, заодно сделав их видимыми для российских спутников. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Почему погода станет для украинской энергетики самым страшным оружием? Как Европа в очередной раз создала бесполезный инструмент регулирования газового рынка? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, видео, европа, украина
Фролов: погода станет для энергетики Украины страшным оружием, Европа не сможет помочь
09:08 17.12.2022 (обновлено: 09:58 17.12.2022)
Украинская энергетическая инфраструктура уже достигла такого состояния, когда восстановить ее уже практически невозможно
Европа может лишь поставлять электрогенераторы, но ими Киев способен запитать лишь самые важные стратегические объекты, заодно сделав их видимыми для российских спутников.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Почему погода станет для украинской энергетики самым страшным оружием? Как Европа в очередной раз создала бесполезный инструмент регулирования газового рынка?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.