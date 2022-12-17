https://sputnik-georgia.ru/20221217/frolov-pogoda-stanet-dlya-energetiki-ukrainy-strashnym-oruzhiem-evropa-ne-smozhet-pomoch-273142148.html

Фролов: погода станет для энергетики Украины страшным оружием, Европа не сможет помочь

Фролов: погода станет для энергетики Украины страшным оружием, Европа не сможет помочь

Украинская энергетическая инфраструктура уже достигла такого состояния, когда восстановить ее уже практически невозможно 17.12.2022, Sputnik Грузия

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Европа может лишь поставлять электрогенераторы, но ими Киев способен запитать лишь самые важные стратегические объекты, заодно сделав их видимыми для российских спутников. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Почему погода станет для украинской энергетики самым страшным оружием? Как Европа в очередной раз создала бесполезный инструмент регулирования газового рынка? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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