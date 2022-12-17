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Грузия и Румыния будут углублять сотрудничество

Грузия и Румыния будут углублять сотрудничество

Грузия и Румыния подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией" 17.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Вопросы углубления отношений между Грузией и Румынией обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его румынский коллега Николае Чукэ на встрече в Бухаресте. Как сообщил премьер-министр в сообщении в соцсети, на встрече также обсуждались важность региональных проектов и возрастающая роль Черного моря. В октябре Грузия и Румыния подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией". В рамках договора стороны обязались усилить политический диалог между странами и его направления для регулярного двустороннего сотрудничества на высоком уровне, в том числе по важным двусторонним и международным направлениям. Уже в декабре Грузия и Румыния совместно с Азербайджаном и Венгрией подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", который подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу. Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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