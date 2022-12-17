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Грузия и Румыния будут углублять сотрудничество
Грузия и Румыния будут углублять сотрудничество
Грузия и Румыния подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией" 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T18:31+0400
2022-12-17T18:31+0400
2022-12-17T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Вопросы углубления отношений между Грузией и Румынией обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его румынский коллега Николае Чукэ на встрече в Бухаресте. Как сообщил премьер-министр в сообщении в соцсети, на встрече также обсуждались важность региональных проектов и возрастающая роль Черного моря. В октябре Грузия и Румыния подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией". В рамках договора стороны обязались усилить политический диалог между странами и его направления для регулярного двустороннего сотрудничества на высоком уровне, в том числе по важным двусторонним и международным направлениям. Уже в декабре Грузия и Румыния совместно с Азербайджаном и Венгрией подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", который подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу. Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, румыния, азербайджан, черное море
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, румыния, азербайджан, черное море
Грузия и Румыния будут углублять сотрудничество
18:31 17.12.2022 (обновлено: 19:53 17.12.2022)
Грузия и Румыния подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией"
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Вопросы углубления отношений между Грузией и Румынией обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его румынский коллега Николае Чукэ на встрече в Бухаресте.
Как сообщил премьер-министр в сообщении в соцсети, на встрече также обсуждались важность региональных проектов и возрастающая роль Черного моря.
"Я благодарен Румынии за поддержку европейских устремлений Грузии и уверен, что грузино-румынское партнерство будет углубляться во многих областях, представляющих взаимный интерес", - написал Гарибашвили.
В октябре Грузия и Румыния подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией".
В рамках договора стороны обязались усилить политический диалог между странами и его направления для регулярного двустороннего сотрудничества на высоком уровне, в том числе по важным двусторонним и международным направлениям.
Уже в декабре Грузия и Румыния совместно с Азербайджаном и Венгрией подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", который подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море.
Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.
Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.