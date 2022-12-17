https://sputnik-georgia.ru/20221217/ischenko-o-edinstve-v-es-vozvraschenii-evropy-k-sotrudnichestvu-s-rossiey-i-situatsii-v-kosove-273141848.html

Ищенко о единстве в ЕС, возвращении Европы к сотрудничеству с Россией и ситуации в Косове

Ищенко о единстве в ЕС, возвращении Европы к сотрудничеству с Россией и ситуации в Косове

США в свое время дошли до предела возможностей своего развития, теперь построенная ими система начинает разрушаться. При этом американцы тянут Европу за собой... 17.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-17T09:52+0400

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Об этом в эфире программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. Кроме того, обсудили с экспертом шаткое единство Евросоюза, желание Шольца вернуться к прежнему сотрудничеству с Россией, напряженность в отношениях Германии и Польши, борьбу за российский рынок, а также ситуацию в Косове.

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