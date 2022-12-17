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"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается
"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T09:01+0400
2022-12-17T09:01+0400
2022-12-17T09:17+0400
грузия
туризм
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2022 года снизилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в отчетном периоде в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 286,8 тысячи жителей Грузии, которые осуществили 1 470,8 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 774,7 тысячи.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 70 лет. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ третьем квартале 2022 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале составили 346,3 миллиона лари, что на 8% больше, чем в июле-сентябре 2021 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 15,5% и составили 235,4 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат"
"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается
09:01 17.12.2022 (обновлено: 09:17 17.12.2022)
Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2022 года снизилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в отчетном периоде в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 286,8 тысячи жителей Грузии, которые осуществили 1 470,8 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 774,7 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 70 лет. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В третьем квартале 2022 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
706,3
48,0
Отдых и развлечения
245,9
16,7
Посещение второго дома
180,0
12,2
Шопинг
150,2
10,2
Лечение
118,8
8,1
Профдеятельность
30,8
2,1
Другое
38,7
2,6
Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале составили 346,3 миллиона лари, что на 8% больше, чем в июле-сентябре 2021 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 15,5% и составили 235,4 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Вид расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Еда и напитки
98,8
67,2
Покупки
94,8
64,5
Транспорт
68,5
46,6
Размещение
34,6
23,5
Развлечения
6,0
4,1
Другое
43,6
29,6
Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.