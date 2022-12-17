https://sputnik-georgia.ru/20221217/sakstat-chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-sokraschaetsya-273140071.html

"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается

"Сакстат": число внутренних туристов в Грузии сокращается

Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки 17.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-17T09:01+0400

2022-12-17T09:01+0400

2022-12-17T09:17+0400

грузия

туризм

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2022 года снизилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, в отчетном периоде в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 286,8 тысячи жителей Грузии, которые осуществили 1 470,8 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 774,7 тысячи.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 70 лет. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ третьем квартале 2022 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале составили 346,3 миллиона лари, что на 8% больше, чем в июле-сентябре 2021 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 15,5% и составили 235,4 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55,4% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат"