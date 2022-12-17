https://sputnik-georgia.ru/20221217/teplo-i-solnechnoe-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-gruzii--273146350.html

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Грузии

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Грузии

На территории всей Грузии заметно потеплело 17.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Преимущественно солнечная погода ожидается по Грузии 17 декабря. По прогнозам синоптиков, температура в некоторых городах поднимется до +19 градусов. Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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