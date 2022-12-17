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Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Грузии
Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Грузии
На территории всей Грузии заметно потеплело 17.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Преимущественно солнечная погода ожидается по Грузии 17 декабря. По прогнозам синоптиков, температура в некоторых городах поднимется до +19 градусов. Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Грузии

11:01 17.12.2022 (обновлено: 11:25 17.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси зимой - район Абанотубани
Вид на город Тбилиси зимой - район Абанотубани - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На территории всей Грузии заметно потеплело
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Преимущественно солнечная погода ожидается по Грузии 17 декабря.
По прогнозам синоптиков, температура в некоторых городах поднимется до +19 градусов.
Прогноз погоды по городам выглядит следующим образом:
Зугдиди +18, солнечно
Местия +6, преимущественно солнечно
Поти +17, солнечно
Батуми +18, солнечно
Озургети +19, солнечно
Кутаиси +18, солнечно
Амбролаури +15, преимущественно облачно
Ахалцихе +11, преимущественно облачно
Боржоми +11, солнечно
Бакуриани +7, солнечно
Гори +12, преимущественно облачно
Степансминда +7, преимущественно облачно
Гудаури +3, солнечно
Телави +10, солнечно
Рустави +11, преимущественно облачно
Тбилиси +11, солнечно.
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