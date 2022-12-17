https://sputnik-georgia.ru/20221217/v-chem-vstrechat-novyy-god-krolika-2023-tsveta-odezhda-ukrasheniya-273122969.html

В чем встречать Новый год Кролика 2023? Цвета, одежда, украшения

В чем встречать Новый год Кролика 2023? Цвета, одежда, украшения

Каждый год по восточному календарю имеет своего животного-покровителя – символом Нового 2023 года станет Черный Водяной Кролик (Кот), который начнет править с... 17.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-17T15:01+0400

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справки

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В преддверии Нового года, вопрос, в чем встречать год Кролика (Кота), какого цвета одежду надеть и украшения, чтобы хозяин наступающего года проявил к Вам благосклонность, волнует не только модниц и модников. Учитывая интерес читателей, Sputnik Грузия собрал советы астрологов о том, в чем встречать Новый год Кролика 2023 – в одежде какого цвета и какие украшения подобрать к наряду, чтобы завоевать расположение покровителя-животного. В чем встречать Новый год Кролика? Астрологи советуют при выборе новогоднего наряда учитывать предпочтения покровителя года в цветовой гамме, чтобы заслужить его расположение, поэтому очень важно в одежде какого цвета встречать Новый год Кролика (Кота). Приближается год Черного Кролика (Кот), следовательно, фаворитом наступающего праздника считается черный цвет, однако мрачный тон желательно разбавить блеском. Стихией 2023 года будет вода – таким образом Кролику (Коту) понравятся все оттенки синего цвета. По душе хозяину года придутся также нежно-голубые, лазурные, розовые, ультрамариновые, зеленые, пшеничные, песочные, терракотовые, горчичные, лиловые, пудровые и молочные цвета. Для праздничного наряда подойдут натуральные ткани – воздушный шифон, шелк, атлас, отливающий блеском, кружевной гипюр, кашемир, велюр и бархат. А также гипюр, жаккард, парча, органза и трикотаж с эффектом "хамелеон". Какую одежду надеть? Конкретных требований к праздничному наряду символ года не предъявляет. Можно выбрать классические и экстравагантные луки, но чтобы задобрить Кролика (Кота), астрологи советуют учесть естественность, элегантную сдержанность, удобство и свободу движений. То есть Кролику больше по нраву стильная и роскошная одежда, в тоже время уютная и без вычурности. В соответствии с советами астрологов, модницы могут выбрать коктейльные и вечерние мерцающие платья, брючный костюм, комбинезон или плиссированные, пышные и летящие юбки. В моде остается асимметрия, так что приветствуются платье или блузка на одно плечо. Также для новогоднего лука можно выбрать кожаные, джинсовые, вязаные и трикотажные изделия или комбинировать несколько стилей в одном. Комфорт – главный приоритет для мужчин в выборе одежды на Новый год Кролика, поэтому они могут встретить праздник в джинсах и рубашке темно-синего, голубого или пастельного цвета, а также в джемпере свободного кроя соответствующего тона. Мужчины, предпочитающие классический стиль, могут в новогоднюю ночь надеть элегантный костюм черного или синего цвета. Креативный образ завершит рубашка светлого цвета и шейный платок, который вполне заменит галстук. Украшения и аксессуары Наряд на Новый год Кролика будет неполным без правильно подобранных украшений и аксессуаров. Обувь для новогодней ночи, в первую очередь, должна быть комфортной – в любой образ впишутся туфли или стильные ботильоны из лакированной кожи, замши или украшенные стразами. Праздничный лук модниц завершат лодочки или босоножки с металлическим декором, а туфли и сумочки из бархата удачно дополнят костюм с блестками и стразами. Для одежды в спокойных тонах подойдут аксессуары с камнями – это может быть небольшой клатч на длинной цепочке или мягкая сумочка на фермуаре. Праздничный образ можно дополнить ювелирными украшениями из золота, серебра или бижутерией. Но от острых аксессуаров, а также поддельных и некачественных украшений лучше отказаться. В целом хозяин наступающего года – лояльный и добродушный. Он позволяет выбрать одежду почти любого цвета и фасона. Так что, в чем встречать Новый год Кролика – решать Вам. Однако астрологи советуют избегать анималистического принта и изделий из натурального меха. Материал подготовлен на основе открытых источников

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