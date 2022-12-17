https://sputnik-georgia.ru/20221217/v-gruzii-uzhestochayut-nakazanie-za-vozhdenie-v-netrezvom-sostoyanii-273154933.html

В Грузии ужесточают наказание за вождение в нетрезвом состоянии

В Грузии ужесточают наказание за вождение в нетрезвом состоянии

Власти решили ужесточить законодательство, чтобы сократить количество ДТП на дорогах 17.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Поправки в Кодекс административных нарушений Грузии, предполагающие ужесточение санкций за вождение в пьяном состоянии, уже приняты и вступят в силу с 27 декабря. Теперь в Грузии действует штраф в размере 3 тысяч лари либо административный арест на срок от 10 до 15 суток для водителей, которые откажутся проходить тестирование на алкоголь. Кроме того, штраф за вождение в пьяном виде в размере 2 тысячи лари полагается тем водителям, которые уже лишены прав за нетрезвое вождение, но все равно сели за руль в пьяном виде. Также штраф в размере 2 тысячи лари вместе с лишением прав будет ждать пьяного водителя, если его вождение повлекло нанесение незначительного ущерба человеку, грузу, дороге, дорожной инфраструктуре, зданию или имуществу. В то же время в законе появилась оговорка, что при повторном тестировании на алкоголь, которое водитель вправе затребовать в течение двух часов после проверки, необходимо учитывать, что концентрация алкоголя в крови за час снижается на 0,15 промилле.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 декабря в размере 2,6674 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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