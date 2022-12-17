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В Кутаиси мужчина пытался угнать автобус с пассажирами
В Кутаиси мужчина пытался угнать автобус с пассажирами
Подвыпивший злоумышленник успел проехать несколько метров, после чего его задержала полиция 17.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-17T12:41+0400
2022-12-17T12:41+0400
2022-12-17T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Житель Грузии, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, накануне вечером попытался угнать автобус с пассажирами в городе Кутаиси на западе страны.По данным грузинских СМИ, сев за руль, подвыпивший злоумышленник успел проехать несколько метров, после чего был задержан полицией. Назначенный казначейский адвокат задержанного заявил, что подобное в его жизни произошло впервые, отметив, что его подзащитный был пьян, но не грабитель. Тем не менее, задержанному грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси
происшествия, грузия, новости, кутаиси
В Кутаиси мужчина пытался угнать автобус с пассажирами
12:41 17.12.2022 (обновлено: 13:14 17.12.2022)
Подвыпивший злоумышленник успел проехать несколько метров, после чего его задержала полиция
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Житель Грузии, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, накануне вечером попытался угнать автобус с пассажирами в городе Кутаиси на западе страны.
По данным грузинских СМИ, сев за руль, подвыпивший злоумышленник успел проехать несколько метров, после чего был задержан полицией.
Назначенный казначейский адвокат задержанного заявил, что подобное в его жизни произошло впервые, отметив, что его подзащитный был пьян, но не грабитель.
Тем не менее, задержанному грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.