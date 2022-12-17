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В Тбилиси появился первый музей грузинской прессы
В Тбилиси появился первый музей грузинской прессы
Цель музея – ознакомить широкую общественность с этапами развития грузинской журналистики и публицистики 17.12.2022, Sputnik Грузия
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грузия
новости
культура
шалва папуашвили
тея цулукиани
георгий кекелидзе
тбилиси
национальная парламентская библиотека
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Первый в Грузии музей грузинской прессы открылся в Национальной парламентской библиотеке. Цель музея – ознакомить широкую общественность с этапами развития грузинской журналистики и публицистики, в результате которых была создана уникальная пресса Грузии, как важнейшее культурное наследие и неотъемлемая часть истории страны. На мероприятии открытия выступили спикер парламента Шалва Папуашвили, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе. О значении музея также говорил вице-спикер парламента Леван Иоселиани. В музее посетители увидят публикации Иванэ Кереселидзе, Георгия Эристави, Ильи Чавчавадзе, Нико Николадзе, Сергея Месхи и других общественных деятелей, которые выпускали журналы "Цискари", "Моамбе Грузии", а также газеты "Иверия", "Дроэба", "Цнобис пурцели" и "Квали". Среди экспонатов музея также важные издания периода Первой республики и советской эпохи. В музее прессы будут представлены как временные, так и постоянные тематические выставки. Отмечается, что в музее созданы все условия для хранения и защиты изданий. Музей прессы создан на базе отдела Архивного фонда национальной библиографии Грузии в Национальной библиотеке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, шалва папуашвили, тея цулукиани, георгий кекелидзе, тбилиси, национальная парламентская библиотека
грузия, новости, культура, шалва папуашвили, тея цулукиани, георгий кекелидзе, тбилиси, национальная парламентская библиотека

В Тбилиси появился первый музей грузинской прессы

14:31 17.12.2022
© National Library of Georgia Выставочный зал Национальной парламентской библиотеки в столице Грузии
Выставочный зал Национальной парламентской библиотеки в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2022
© National Library of Georgia
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Цель музея – ознакомить широкую общественность с этапами развития грузинской журналистики и публицистики
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Первый в Грузии музей грузинской прессы открылся в Национальной парламентской библиотеке.
Цель музея – ознакомить широкую общественность с этапами развития грузинской журналистики и публицистики, в результате которых была создана уникальная пресса Грузии, как важнейшее культурное наследие и неотъемлемая часть истории страны.
На мероприятии открытия выступили спикер парламента Шалва Папуашвили, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе. О значении музея также говорил вице-спикер парламента Леван Иоселиани.

"Музей прессы Грузии – это пространство, где впервые собрана пресса XIX и XX веков. Она выставлена в хронологическом порядке и дает посетителю представление не только об определенном периоде издания, но и об эпохе в целом", – говорится в сообщении библиотеки.

В музее посетители увидят публикации Иванэ Кереселидзе, Георгия Эристави, Ильи Чавчавадзе, Нико Николадзе, Сергея Месхи и других общественных деятелей, которые выпускали журналы "Цискари", "Моамбе Грузии", а также газеты "Иверия", "Дроэба", "Цнобис пурцели" и "Квали". Среди экспонатов музея также важные издания периода Первой республики и советской эпохи.
В музее прессы будут представлены как временные, так и постоянные тематические выставки. Отмечается, что в музее созданы все условия для хранения и защиты изданий.
Музей прессы создан на базе отдела Архивного фонда национальной библиографии Грузии в Национальной библиотеке.
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