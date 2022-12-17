https://sputnik-georgia.ru/20221217/v-tbilisi-poyavilsya-pervyy-muzey-gruzinskoy-pressy-273112918.html

В Тбилиси появился первый музей грузинской прессы

В Тбилиси появился первый музей грузинской прессы

Цель музея – ознакомить широкую общественность с этапами развития грузинской журналистики и публицистики 17.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-17T14:31+0400

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грузия

новости

культура

шалва папуашвили

тея цулукиани

георгий кекелидзе

тбилиси

национальная парламентская библиотека

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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Первый в Грузии музей грузинской прессы открылся в Национальной парламентской библиотеке. Цель музея – ознакомить широкую общественность с этапами развития грузинской журналистики и публицистики, в результате которых была создана уникальная пресса Грузии, как важнейшее культурное наследие и неотъемлемая часть истории страны. На мероприятии открытия выступили спикер парламента Шалва Папуашвили, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе. О значении музея также говорил вице-спикер парламента Леван Иоселиани. В музее посетители увидят публикации Иванэ Кереселидзе, Георгия Эристави, Ильи Чавчавадзе, Нико Николадзе, Сергея Месхи и других общественных деятелей, которые выпускали журналы "Цискари", "Моамбе Грузии", а также газеты "Иверия", "Дроэба", "Цнобис пурцели" и "Квали". Среди экспонатов музея также важные издания периода Первой республики и советской эпохи. В музее прессы будут представлены как временные, так и постоянные тематические выставки. Отмечается, что в музее созданы все условия для хранения и защиты изданий. Музей прессы создан на базе отдела Архивного фонда национальной библиографии Грузии в Национальной библиотеке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, шалва папуашвили, тея цулукиани, георгий кекелидзе, тбилиси, национальная парламентская библиотека