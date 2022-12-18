https://sputnik-georgia.ru/20221218/avariya-v-kakheti---pogib-molodoy-muzhchina-273168675.html

Авария в Кахети - погиб молодой мужчина

Авария в Кахети - погиб молодой мужчина

Водитель не справился с управлением и вылетел за проезжую часть 18.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-18T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. ДТП в Кварели на востоке Грузии обернулось трагедией, скончался мужчина до 25 лет, сообщают местные СМИ. По имеющейся информации, авария произошла на центральной автомагистрали, соединяющей Телави с Кварели. Водитель не справился с управлением и вылетел за проезжую часть. В результате чего автомобиль столкнулся с бетонным ограждением. Пострадавший скончался скончался на месте от полученных повреждений. По факту инцидента начато расследование по статье - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кварели

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