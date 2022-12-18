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Авария в Кахети - погиб молодой мужчина
Авария в Кахети - погиб молодой мужчина
Водитель не справился с управлением и вылетел за проезжую часть 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T14:47+0400
2022-12-18T14:47+0400
2022-12-18T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. ДТП в Кварели на востоке Грузии обернулось трагедией, скончался мужчина до 25 лет, сообщают местные СМИ. По имеющейся информации, авария произошла на центральной автомагистрали, соединяющей Телави с Кварели. Водитель не справился с управлением и вылетел за проезжую часть. В результате чего автомобиль столкнулся с бетонным ограждением. Пострадавший скончался скончался на месте от полученных повреждений. По факту инцидента начато расследование по статье - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кварели, дтп
Авария в Кахети - погиб молодой мужчина
14:47 18.12.2022 (обновлено: 15:02 18.12.2022)
Водитель не справился с управлением и вылетел за проезжую часть
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. ДТП в Кварели на востоке Грузии обернулось трагедией, скончался мужчина до 25 лет, сообщают местные СМИ.
По имеющейся информации, авария произошла на центральной автомагистрали, соединяющей Телави с Кварели. Водитель не справился с управлением и вылетел за проезжую часть. В результате чего автомобиль столкнулся с бетонным ограждением.
Пострадавший скончался скончался на месте от полученных повреждений.
По факту инцидента начато расследование по статье - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".