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Джин украли со дна озера в Швейцарии

Джин украли со дна озера в Швейцарии

Ценным грузом завладели профессионалы, так как для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование 18.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-18T19:06+0400

2022-12-18T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — РИА Новости. В Швейцарии со дна Боденского озера на границе с Австрией и Германией украли стальной шар с хранившимися там 230 литрами джина, сообщает портал iamexpat.Производитель напитка погрузил его на 100 дней на дно озера для настаивания. Джин залили в металлический 800-килограмовый стальной шар, прикрепленный к бетонному блоку. Когда сотрудники компании прибыли, чтобы извлечь груз, выяснилось, что он исчез.После этого начались поиски с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом. Участники операции пришли к выводу, что напиток украли.Глава компании-производителя Селло Фиш заявил, что ценным грузом завладели профессионалы, и пояснил, что для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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