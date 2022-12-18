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Джин украли со дна озера в Швейцарии
Джин украли со дна озера в Швейцарии
Ценным грузом завладели профессионалы, так как для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T19:06+0400
2022-12-18T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — РИА Новости. В Швейцарии со дна Боденского озера на границе с Австрией и Германией украли стальной шар с хранившимися там 230 литрами джина, сообщает портал iamexpat.Производитель напитка погрузил его на 100 дней на дно озера для настаивания. Джин залили в металлический 800-килограмовый стальной шар, прикрепленный к бетонному блоку. Когда сотрудники компании прибыли, чтобы извлечь груз, выяснилось, что он исчез.После этого начались поиски с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом. Участники операции пришли к выводу, что напиток украли.Глава компании-производителя Селло Фиш заявил, что ценным грузом завладели профессионалы, и пояснил, что для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, швейцария, алкогольные напитки
в мире, новости, происшествия, швейцария, алкогольные напитки
Джин украли со дна озера в Швейцарии
19:06 18.12.2022 (обновлено: 19:12 18.12.2022)
Ценным грузом завладели профессионалы, так как для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование
ТБИЛИСИ, 18 дек — РИА Новости.
В Швейцарии со дна Боденского озера на границе с Австрией и Германией украли стальной шар с хранившимися там 230 литрами джина, сообщает портал iamexpat
.
Производитель напитка погрузил его на 100 дней на дно озера для настаивания. Джин залили в металлический 800-килограмовый стальной шар, прикрепленный к бетонному блоку. Когда сотрудники компании прибыли, чтобы извлечь груз, выяснилось, что он исчез.
После этого начались поиски с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом. Участники операции пришли к выводу, что напиток украли.
Глава компании-производителя Селло Фиш заявил, что ценным грузом завладели профессионалы, и пояснил, что для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование.