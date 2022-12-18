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Грузинский премьер поздравил евреев с Ханукой
Грузинский премьер поздравил евреев с Ханукой
Многовековая дружба с еврейской общиной стала неотъемлемой частью истории и общественной жизни Грузии, заявил премьер 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T16:01+0400
2022-12-18T16:01+0400
2022-12-18T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Ханука, пожелав мира, благополучия и прогресса, текст поздравления распространяет администрации главы правительства.По словам премьера, многовековая дружба и неустанная поддержка еврейской общины стали неотъемлемой частью истории и общественной жизни Грузии. "На нас, сегодняшних поколениях, лежит ответственность за дальнейшее укрепление нашего братства, за углубление сотрудничества между Грузией и Израилем", - добавил Гарибашвили. Ханука, что в переводе с иврита означает "обновление, освящение", – это древний иудейский праздник зажжения свечей, который символизирует победу света над тьмой, добра над злом. Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, религия , ираклий гарибашвили, ханука
грузия, новости, политика, религия , ираклий гарибашвили, ханука
Грузинский премьер поздравил евреев с Ханукой
Многовековая дружба с еврейской общиной стала неотъемлемой частью истории и общественной жизни Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Ханука, пожелав мира, благополучия и прогресса, текст поздравления распространяет администрации главы правительства.
"Сердечно поздравляю еврейских сограждан, наших собратьев, вернувшихся на историческую родину, весь еврейский народ с великим праздником Ханука... От всей души разделяю ваше праздничное настроение и желаю вам и вашим семьям мира, благополучия и прогресса", - написал Гарибашвили.
По словам премьера, многовековая дружба и неустанная поддержка еврейской общины стали неотъемлемой частью истории и общественной жизни Грузии.
"На нас, сегодняшних поколениях, лежит ответственность за дальнейшее укрепление нашего братства, за углубление сотрудничества между Грузией и Израилем", - добавил Гарибашвили.
Ханука, что в переводе с иврита означает "обновление, освящение", – это древний иудейский праздник зажжения свечей, который символизирует победу света над тьмой, добра над злом.
Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря.