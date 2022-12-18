https://sputnik-georgia.ru/20221218/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-dekabrya-2022-273119188.html
Какой сегодня церковный праздник: 18 декабря 2022
Какой сегодня церковный праздник: 18 декабря 2022
По православному церковному календарю 18 декабря 2022 отмечают день памяти святых Саввы, Анастасия, Кариона, Захария и других
2022-12-18T01:01+0400
2022-12-18T01:01+0400
2022-12-18T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает кем были эти святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.Савва ОсвященныйПо церковному календарю 18 декабря поминают преподобного Савву Освященного.Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Каппадокии в V веке. Отец Саввы был военачальником. Уехав в Александрию по делам службы, он взял с собой жену, а 5-летнего сына оставил на попечение дяди.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Савва, когда ему шел восьмой год, поступил в обитель святой Флавианы, находившийся поблизости. Вскоре одаренный мальчик, научившись читать, хорошо изучил Священное Писание. Монашеский постриг преподобный принял в 17 лет, и за подвиги в посте и молитвах удостоился дара чудотворений.Преподобный, когда к нему стали приходить желающие пустынножительства, основал монастырь в нескольких километрах от Иерусалима, ставший впоследствии знаменитой Лаврой Саввы Освященного.Святой Савва, будучи настоятелем обители, написал первый Устав последования церковных служб – известный Иерусалимский устав, который принят во всех палестинских монастырях.Преподобный обладал даром предвидения. По его молитвам совершались чудеса. Скончался святой Савва в 532 году.Мученик АнастасийПо церковному календарю 18 декабря поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилея (Северная Италия) в III веке.Схватили будущего святого в городе Салоне (Далмация) за миссионерскую деятельность. На суде Анастасий мужественно признал себя христианином и был приговорен за это к смертной казни. Язычники бросили тело мученика в море.Карион и ЗахарийПо церковному календарю 18 декабря поминают преподобных Кариона и Захария, живших в IV веке.Жил преподобный Карион в одном из египетских скитов. В миру у него остались жена и двое детей. Когда наступил в Египте голод, жена привела детей к скиту. Святой, оставив сына Захария при себе, воспитывал его в скиту.Монастырская братия стала роптать, когда Захарий вырос. И тогда отец и сын ушли в Фиваиду. Но неудовольствие иноков их преследовало и там. Тогда Захарий пошел к ядовитому озеру, и погрузившись до ноздрей в воду, пробыл в ней час. Лицо и тело его покрылись струпьями, словно у прокаженного, и даже отец едва узнал его.После смерти отца, святой Захарий стал жить вместе с преподобным Моисеем Мурином.Как-то преподобный Моисей видел, как на Захария снизошел Святой Дух. Скончался преподобный Захария в конце IV века.ИмениныПо церковному календарю 18 декабря именины отмечают Анастасий, Геннадий, Захар, Гурий, Илья, Сергей и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников
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какой сегодня церковный праздник: 18 декабря 2022
какой сегодня церковный праздник: 18 декабря 2022
Какой сегодня церковный праздник: 18 декабря 2022
По православному церковному календарю 18 декабря 2022 отмечают день памяти святых Саввы, Анастасия, Кариона, Захария и других
Sputnik Грузия
рассказывает кем были эти святые, и почему они упоминаются в церковном календаре.
Савва Освященный
По церковному календарю 18 декабря поминают преподобного Савву Освященного.
Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Каппадокии в V веке. Отец Саввы был военачальником. Уехав в Александрию по делам службы, он взял с собой жену, а 5-летнего сына оставил на попечение дяди.
Савва, когда ему шел восьмой год, поступил в обитель святой Флавианы, находившийся поблизости. Вскоре одаренный мальчик, научившись читать, хорошо изучил Священное Писание. Монашеский постриг преподобный принял в 17 лет, и за подвиги в посте и молитвах удостоился дара чудотворений.
Преподобный, когда к нему стали приходить желающие пустынножительства, основал монастырь в нескольких километрах от Иерусалима, ставший впоследствии знаменитой Лаврой Саввы Освященного.
Святой Савва, будучи настоятелем обители, написал первый Устав последования церковных служб – известный Иерусалимский устав, который принят во всех палестинских монастырях.
Преподобный обладал даром предвидения. По его молитвам совершались чудеса. Скончался святой Савва в 532 году.
Мученик Анастасий
По церковному календарю 18 декабря поминают мученика Анастасия, жившего в городе Аквилея (Северная Италия) в III веке.
Схватили будущего святого в городе Салоне (Далмация) за миссионерскую деятельность. На суде Анастасий мужественно признал себя христианином и был приговорен за это к смертной казни. Язычники бросили тело мученика в море.
Карион и Захарий
По церковному календарю 18 декабря поминают преподобных Кариона и Захария, живших в IV веке.
Жил преподобный Карион в одном из египетских скитов. В миру у него остались жена и двое детей. Когда наступил в Египте голод, жена привела детей к скиту. Святой, оставив сына Захария при себе, воспитывал его в скиту.
Монастырская братия стала роптать, когда Захарий вырос. И тогда отец и сын ушли в Фиваиду. Но неудовольствие иноков их преследовало и там. Тогда Захарий пошел к ядовитому озеру, и погрузившись до ноздрей в воду, пробыл в ней час. Лицо и тело его покрылись струпьями, словно у прокаженного, и даже отец едва узнал его.
После смерти отца, святой Захарий стал жить вместе с преподобным Моисеем Мурином
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Как-то преподобный Моисей видел, как на Захария снизошел Святой Дух. Скончался преподобный Захария в конце IV века.
Именины
По церковному календарю 18 декабря именины отмечают Анастасий, Геннадий, Захар, Гурий, Илья, Сергей и Савва.
Материал подготовлен на основе открытых источников