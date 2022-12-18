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https://sputnik-georgia.ru/20221218/katasonov-zapadnye-strany-oboydut-lyubye-zakony-chtoby-ukrast-rossiyskie-rezervy-273165544.html
Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы
Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы
Аналитический центр при НАТО сообщил, что общая сумма известных активов ЦБ России составляет менее трети от 300 миллиардов долларов, и значит, конфисковать их... 18.12.2022, Sputnik Грузия
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Скорее всего речь идет о различных ценных бумагах, а не валютных вкладах, считает экономист Валентин Катасонов. Возможно ли спасти эти средства от конфискации? Как Запад планирует обойти свои же законы в случае конфискации российских денег? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы

10:18 18.12.2022 (обновлено: 10:21 18.12.2022)
© video: Sputnik
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Аналитический центр при НАТО сообщил, что общая сумма известных активов ЦБ России составляет менее трети от 300 миллиардов долларов, и значит, конфисковать их невозможно
Скорее всего речь идет о различных ценных бумагах, а не валютных вкладах, считает экономист Валентин Катасонов.
Возможно ли спасти эти средства от конфискации? Как Запад планирует обойти свои же законы в случае конфискации российских денег?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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