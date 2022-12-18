https://sputnik-georgia.ru/20221218/mvd-gruzii-zayavilo-o-raskrytii-ubiystva-v-imereti-273169914.html

МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в Имерети

МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в Имерети

По версии следствия, задержанный обвиняемый нанес два удара холодным оружием 33-летнему мужчине и скрылся с места происшествия 18.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Сотрудники полиции задержали по горячим следам 26-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, информацию распространяет пресс-служба МВД. Следствие установило, что 17 декабря этого года в Хонском районе обвиняемый нанес два удара холодным оружием 33-летнему мужчине и скрылся с места происшествия. Следствие ведется по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство". Ему грозит от 10-15 лет тюрьмы. По информации СМИ, убит 33-летний Георгий Чаладзе. Поздно ночью он спустился к соседу, чтобы разнять драку. Сам он в драке не участвовал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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