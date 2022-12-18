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МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в Имерети
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в Имерети
По версии следствия, задержанный обвиняемый нанес два удара холодным оружием 33-летнему мужчине и скрылся с места происшествия 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T17:54+0400
2022-12-18T17:54+0400
2022-12-18T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Сотрудники полиции задержали по горячим следам 26-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, информацию распространяет пресс-служба МВД. Следствие установило, что 17 декабря этого года в Хонском районе обвиняемый нанес два удара холодным оружием 33-летнему мужчине и скрылся с места происшествия. Следствие ведется по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство". Ему грозит от 10-15 лет тюрьмы. По информации СМИ, убит 33-летний Георгий Чаладзе. Поздно ночью он спустился к соседу, чтобы разнять драку. Сам он в драке не участвовал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
МВД Грузии заявило о раскрытии убийства в Имерети
17:54 18.12.2022 (обновлено: 18:13 18.12.2022)
По версии следствия, задержанный обвиняемый нанес два удара холодным оружием 33-летнему мужчине и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Сотрудники полиции задержали по горячим следам 26-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, информацию распространяет пресс-служба МВД.
Следствие установило, что 17 декабря этого года в Хонском районе обвиняемый нанес два удара холодным оружием 33-летнему мужчине и скрылся с места происшествия.
Подозреваемый был задержан по горячим следам через несколько часов после происшествия. Правоохранители изъяли нож как орудие преступления.
Следствие ведется по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство". Ему грозит от 10-15 лет тюрьмы.
По информации СМИ, убит 33-летний Георгий Чаладзе. Поздно ночью он спустился к соседу, чтобы разнять драку. Сам он в драке не участвовал.