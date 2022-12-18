https://sputnik-georgia.ru/20221218/odna-iz-ulits-tbilisi-teper-nosit-imya-dzhemala-chkuaseli-273171880.html
Одна из улиц Тбилиси теперь носит имя Джемала Чкуасели
Одна из улиц Тбилиси теперь носит имя Джемала Чкуасели
Комиссия по присвоению названий и символике городского собрания присвоила имя Джемаля Чкуасели скверу и улице в районе Дидубе 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T20:55+0400
2022-12-18T20:55+0400
2022-12-18T21:08+0400
грузия
новости
культура
джемал чкуасели
ансамбль "эрисиони"
мэрия тбилиси
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/12/273171501_0:84:315:261_1920x0_80_0_0_63d6339a3d8ee50611d10c3dd0c47338.jpg
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik.Комиссия по присвоению названий и символики сакребуло Тбилиси назвала сквер и улицу у храма святого Георгия в районе Дидубе-Чугурети в честь прославленного грузинского певца и фольклориста Джемала Чкуасели, церемония открытия состоялась в воскресенье. Выдающийся народный артист Грузии, бывший художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемалом Чкуасели скончался в возрасте 86 лет в декабре 2021 года. Джемал Чкуасели – народный артист Грузии, лауреат Государственной премии им. Шота Руставели. Он возглавил ансамбль "Эрисиони" в 1986 году, под его руководством он стал академическим, получил название "Эрисиони". Чкуасели создал современную шоу-программу, с которой "Эрисиони" до сих пор успешно гастролирует по всему миру. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын Шермадин Чкуасели. Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства ему присвоили высшую награду Минкультуры "Жрец искусства". С 1997 года Джемал Чкуасели был директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/12/273171501_0:55:315:291_1920x0_80_0_0_7aac781ac2feb82359f3093977d695e5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, джемал чкуасели, ансамбль "эрисиони", мэрия тбилиси, тбилиси
грузия, новости, культура, джемал чкуасели, ансамбль "эрисиони", мэрия тбилиси, тбилиси
Одна из улиц Тбилиси теперь носит имя Джемала Чкуасели
20:55 18.12.2022 (обновлено: 21:08 18.12.2022)
Комиссия по присвоению названий и символике городского собрания присвоила имя Джемаля Чкуасели скверу и улице в районе Дидубе
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik.Комиссия по присвоению названий и символики сакребуло Тбилиси назвала сквер и улицу у храма святого Георгия в районе Дидубе-Чугурети в честь прославленного грузинского певца и фольклориста Джемала Чкуасели, церемония открытия состоялась в воскресенье.
Выдающийся народный артист Грузии, бывший художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемалом Чкуасели скончался в возрасте 86 лет в декабре 2021 года.
"Недавно по инициативе Комиссии по присвоению названий и символике городского собрания присвоено имя Джемаля Чкуасели скверу и улице в районе Дидубе, которые мы открыли сегодня. Это лишь небольшое выражение благодарности, которую заслуживает батони Джемали от всех тех грузин, которым дорого грузинское искусство", - сказала глава комиссии Нино Вардосанидзе.
Джемал Чкуасели – народный артист Грузии, лауреат Государственной премии им. Шота Руставели. Он возглавил ансамбль "Эрисиони" в 1986 году, под его руководством он стал академическим, получил название "Эрисиони".
Чкуасели создал современную шоу-программу, с которой "Эрисиони" до сих пор успешно гастролирует по всему миру. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын Шермадин Чкуасели.
Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства ему присвоили высшую награду Минкультуры "Жрец искусства". С 1997 года Джемал Чкуасели был директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.