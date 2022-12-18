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Одна из улиц Тбилиси теперь носит имя Джемала Чкуасели

Одна из улиц Тбилиси теперь носит имя Джемала Чкуасели

Комиссия по присвоению названий и символике городского собрания присвоила имя Джемаля Чкуасели скверу и улице в районе Дидубе 18.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik.Комиссия по присвоению названий и символики сакребуло Тбилиси назвала сквер и улицу у храма святого Георгия в районе Дидубе-Чугурети в честь прославленного грузинского певца и фольклориста Джемала Чкуасели, церемония открытия состоялась в воскресенье. Выдающийся народный артист Грузии, бывший художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемалом Чкуасели скончался в возрасте 86 лет в декабре 2021 года. Джемал Чкуасели – народный артист Грузии, лауреат Государственной премии им. Шота Руставели. Он возглавил ансамбль "Эрисиони" в 1986 году, под его руководством он стал академическим, получил название "Эрисиони". Чкуасели создал современную шоу-программу, с которой "Эрисиони" до сих пор успешно гастролирует по всему миру. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын Шермадин Чкуасели. Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства ему присвоили высшую награду Минкультуры "Жрец искусства". С 1997 года Джемал Чкуасели был директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, джемал чкуасели, ансамбль "эрисиони", мэрия тбилиси, тбилиси