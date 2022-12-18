https://sputnik-georgia.ru/20221218/papa-rimskiy-podpisal-dokument-ob-otrechenii-na-sluchay-ukhudsheniya-zdorovya-273169004.html

Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья

Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья

Папа Римский страдает от сильных болей в коленном суставе, он вынужден пользоваться креслом-коляской 18.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-18T15:32+0400

2022-12-18T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья, передает РИА Новости.В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской.Помимо этого, в июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Папа Римский провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, папа римский франциск