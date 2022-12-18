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Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья
Папа Римский страдает от сильных болей в коленном суставе, он вынужден пользоваться креслом-коляской 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T15:32+0400
2022-12-18T15:32+0400
2022-12-18T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья, передает РИА Новости.В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской.Помимо этого, в июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Папа Римский провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, папа римский франциск
в мире, новости, общество, папа римский франциск
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья
15:32 18.12.2022 (обновлено: 15:48 18.12.2022)
Папа Римский страдает от сильных болей в коленном суставе, он вынужден пользоваться креслом-коляской
ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья, передает РИА Новости.
"Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот мое отречение", - заявил 86-летний понтифик в интервью испанской газете ABC.
В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской.
Помимо этого, в июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Папа Римский провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.