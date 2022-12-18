https://sputnik-georgia.ru/20221218/prezidentskie-vybory-v-turtsii-mogut-byt-pereneseny-273169740.html

Президентские выборы в Турции могут быть перенесены

Президентские выборы в Турции могут быть перенесены

По словам представителя правящей в Турции партии, выборы президента могут быть перенесены на одну-две недели вперед 18.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Зампредседателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Озлем Зенгин допускает перенос президентских выборов с июня на май.Очередные всеобщие выборы в стране - президентские и парламентские, планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, турция, девлет бахчели, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы