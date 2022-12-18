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Президентские выборы в Турции могут быть перенесены
Президентские выборы в Турции могут быть перенесены
По словам представителя правящей в Турции партии, выборы президента могут быть перенесены на одну-две недели вперед 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T16:44+0400
2022-12-18T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Зампредседателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Озлем Зенгин допускает перенос президентских выборов с июня на май.Очередные всеобщие выборы в стране - президентские и парламентские, планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, девлет бахчели, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы
в мире, новости, политика, турция, девлет бахчели, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы
Президентские выборы в Турции могут быть перенесены
16:44 18.12.2022 (обновлено: 17:20 18.12.2022)
По словам представителя правящей в Турции партии, выборы президента могут быть перенесены на одну-две недели вперед
ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Зампредседателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Озлем Зенгин допускает перенос президентских выборов с июня на май.
"Выборы будут после апреля. Если это произойдет в мае, то это нельзя будет назвать досрочными выборами. Если выборы будут перенесены, то, может, на 1-2 недели вперед", - цитирует Зенгина издание Yeni Şafak.
Очередные всеобщие выборы в стране - президентские и парламентские, планируются в Турции 18 июня 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.