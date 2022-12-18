https://sputnik-georgia.ru/20221218/putin-proiskhodyaschie-v-rossii-i-v-mire-peremeny-vedut-k-luchshemu-273172220.html
Путин: происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему
Путин: происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему
Глава российского государства верит в создание такого мира, где все народы по-настоящему равны 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T21:32+0400
2022-12-18T21:32+0400
2022-12-18T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему, такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.Путин в воскресенье выступил с видеообращением к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.Он высказал уверенность, что эти перемены – к лучшему, а также выразил надежду, "что своими делами, поступками, решительностью и, при этом, открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым".И пояснил, что более справедливый мир – это тот, где у каждого есть право быть уважаемым, следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, иметь возможность максимально реализовать себя вне зависимости от происхождения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, политика, владимир путин
в мире, россия, новости, политика, владимир путин
Путин: происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему
Глава российского государства верит в создание такого мира, где все народы по-настоящему равны
ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему, такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
Путин в воскресенье выступил с видеообращением к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.
"Вы наверняка знаете, большие перемены сейчас происходят не только в России. Меняется весь мир", – сказал Путин.
Он высказал уверенность, что эти перемены – к лучшему, а также выразил надежду, "что своими делами, поступками, решительностью и, при этом, открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым".
И пояснил, что более справедливый мир – это тот, где у каждого есть право быть уважаемым, следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, иметь возможность максимально реализовать себя вне зависимости от происхождения.