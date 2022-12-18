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Сборная Аргентины в третий раз выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Аргентины в третий раз выиграла чемпионат мира по футболу

Основное время финальной встречи на стадионе "Лусаил Айконик" завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами 18.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции и в третий раз стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время финальной встречи на стадионе "Лусаил Айконик" завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. У сборной Аргентины отличились Лионель Месси (23-я минута – с пенальти, 109-я минута) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе (80 – с пенальти, 81, 118 – с пенальти).В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2.

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спорт, новости, в мире, лионель месси, аргентина, франция, катар, футбол, чемпионат мира по футболу