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Агентство конкуренции изучает возможное нарушение со стороны компании USA2GEORGIA
Агентство конкуренции изучает возможное нарушение со стороны компании USA2GEORGIA
Агентство занялось изучением дела на основе заявки недовольного клиента 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T14:25+0400
2022-12-19T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции начало изучение факта, касающегося возможного нарушения прав потребителя со стороны компании по перевозке товаров USA2GEORGIA, сообщается на сайте ведомства. Агентство занялось изучением дела на основе заявки потребителя. По информации агентства, вопрос касается изменения правил подсчета стоимости транспортировки товара, купленного дистанционно из США. Помимо этого, со слов потребителя, предметы, которые были привезены американскими онлайн-магазинами, были загружены компанией USA2GEORGIA на сайт поздно, из-за чего клиент был ограничен в праве пользоваться сервисом упаковки. С 1 ноября по сей день в Национальное агентство конкуренции поступило около 70 заявок, из них 23 находятся в процессе изучения. Согласно законодательству, агентство будет рассматривать дело в течение одного месяца, максимум трех. Затем агентство примет решение, имело место нарушение или нет. В случае подтверждения нарушения агентство назначит компании срок и потребует восстановления нарушенного права и/или прекращения запрещенного действия. В случае неисполнения решения агентства в установленный срок или несвоевременного исполнения, на компанию налагается штраф до 2% от финансового оборота прошлого года, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, сша, общество, агентство конкуренции грузии
новости, грузия, сша, общество, агентство конкуренции грузии
Агентство конкуренции изучает возможное нарушение со стороны компании USA2GEORGIA
Агентство занялось изучением дела на основе заявки недовольного клиента
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции начало изучение факта, касающегося возможного нарушения прав потребителя со стороны компании по перевозке товаров USA2GEORGIA, сообщается на сайте ведомства.
Агентство занялось изучением дела на основе заявки потребителя. По информации агентства, вопрос касается изменения правил подсчета стоимости транспортировки товара, купленного дистанционно из США.
Согласно информации потребителя, компания USA2GEORGIA без предупреждения клиента изменила правило подсчета веса товара и вместо реального веса использовала формулу подсчета объемного веса, что значительно повысило цену.
Помимо этого, со слов потребителя, предметы, которые были привезены американскими онлайн-магазинами, были загружены компанией USA2GEORGIA на сайт поздно, из-за чего клиент был ограничен в праве пользоваться сервисом упаковки.
С 1 ноября по сей день в Национальное агентство конкуренции поступило около 70 заявок, из них 23 находятся в процессе изучения.
Согласно законодательству, агентство будет рассматривать дело в течение одного месяца, максимум трех. Затем агентство примет решение, имело место нарушение или нет.
В случае подтверждения нарушения агентство назначит компании срок и потребует восстановления нарушенного права и/или прекращения запрещенного действия. В случае неисполнения решения агентства в установленный срок или несвоевременного исполнения, на компанию налагается штраф до 2% от финансового оборота прошлого года, отмечают в ведомстве.