https://sputnik-georgia.ru/20221219/agentstvo-konkurentsii-izuchaet-vozmozhnoe-narushenie-so-storony-kompanii-usa2georgia-273194924.html

Агентство конкуренции изучает возможное нарушение со стороны компании USA2GEORGIA

Агентство конкуренции изучает возможное нарушение со стороны компании USA2GEORGIA

Агентство занялось изучением дела на основе заявки недовольного клиента 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T14:25+0400

2022-12-19T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции начало изучение факта, касающегося возможного нарушения прав потребителя со стороны компании по перевозке товаров USA2GEORGIA, сообщается на сайте ведомства. Агентство занялось изучением дела на основе заявки потребителя. По информации агентства, вопрос касается изменения правил подсчета стоимости транспортировки товара, купленного дистанционно из США. Помимо этого, со слов потребителя, предметы, которые были привезены американскими онлайн-магазинами, были загружены компанией USA2GEORGIA на сайт поздно, из-за чего клиент был ограничен в праве пользоваться сервисом упаковки. С 1 ноября по сей день в Национальное агентство конкуренции поступило около 70 заявок, из них 23 находятся в процессе изучения. Согласно законодательству, агентство будет рассматривать дело в течение одного месяца, максимум трех. Затем агентство примет решение, имело место нарушение или нет. В случае подтверждения нарушения агентство назначит компании срок и потребует восстановления нарушенного права и/или прекращения запрещенного действия. В случае неисполнения решения агентства в установленный срок или несвоевременного исполнения, на компанию налагается штраф до 2% от финансового оборота прошлого года, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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