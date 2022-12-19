https://sputnik-georgia.ru/20221219/belorusskiy-deputat-my-dolzhny-zanyat-mesto-v-novom-mire-postroiv-nezavisimuyu-ekonomiku-273177062.html

Белорусский депутат: мы должны занять место в новом мире, построив независимую экономику

Белорусский депутат: мы должны занять место в новом мире, построив независимую экономику

Мир не будет прежним, и, чтобы занять в нем достойное место, Беларусь должна строить сильную экономику без зависимости от Запада 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T09:41+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил депутат Палаты представителей Национального собрания, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Депутат считает, что дорога к экономическому росту и процветанию страны лежит через такие объединения, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

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