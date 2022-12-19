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Белорусский депутат: мы должны занять место в новом мире, построив независимую экономику
Белорусский депутат: мы должны занять место в новом мире, построив независимую экономику
Мир не будет прежним, и, чтобы занять в нем достойное место, Беларусь должна строить сильную экономику без зависимости от Запада 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T09:41+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил депутат Палаты представителей Национального собрания, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Депутат считает, что дорога к экономическому росту и процветанию страны лежит через такие объединения, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС.
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мультимедиа, видео, беларусь, шос, брикс, еаэс, видео
мультимедиа, видео, беларусь, шос, брикс, еаэс, видео
Белорусский депутат: мы должны занять место в новом мире, построив независимую экономику
09:41 19.12.2022 (обновлено: 10:01 19.12.2022)
Мир не будет прежним, и, чтобы занять в нем достойное место, Беларусь должна строить сильную экономику без зависимости от Запада
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил депутат Палаты представителей Национального собрания, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
Депутат считает, что дорога к экономическому росту и процветанию страны лежит через такие объединения, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС.