Бесперебойное водоснабжение появится у жителей сел Квемо Картли в 2023 году
14:46 19.12.2022 (обновлено: 14:47 19.12.2022)
© United Water Supply CompanyВ селах Квемо Картли завершились работы по беспрерывному водоснабжению
© United Water Supply Company
Стоимость соответствующих работ в пятнадцати селах района Тетрицкаро составляет 75 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В селах региона Квемо Картли выполнено 80% работ по налаживанию системы беспрерывного водоснабжения, весь проект завершится к концу 2023 года, сообщает Объединенная компания водоснабжения Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
Стоимость таких работ в пятнадцати селах района Тетрицкаро составляет 75 миллионов лари (28,3 миллиона долларов).
Мацевани, Голтети, Цинцкаро, Диди Дурнуки, Патара Дурнуки, Котиши, Хаиши, Косалари, Тбиси, Парцхиси, Саграшени, Ардисубани, Энагети, Шавсакдари, Асурети – это те села района Тетрицкаро, которые будут обеспечены беспрерывным водоснабжением.
В рамках проекта предусмотрено строительство магистрального трубопровода, обустройство насосной станции, сети водоснабжения и всей необходимой инфраструктуры.
Сообщается, что воду жители сел Тетрицкаро начнут получать бесперебойно и поэтапно с 2023 года. Полностью весь проект завершается к концу 2023 года, как отмечается, раньше предусмотренного срока.
В результате более 15 тысяч человек смогут пользоваться круглосуточной подачей воды.
С текущими работами на месте ознакомились директор компании водоснабжения Александре Тевторадзе, уполномоченный региона Квемо Картли Георгий Дохтуришвили и мэр Тетрицкаро Георгий Циклаури.