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Бесперебойное водоснабжение появится у жителей сел Квемо Картли в 2023 году

Бесперебойное водоснабжение появится у жителей сел Квемо Картли в 2023 году

Стоимость соответствующих работ в пятнадцати селах района Тетрицкаро составляет 75 миллионов лари 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T14:46+0400

2022-12-19T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В селах региона Квемо Картли выполнено 80% работ по налаживанию системы беспрерывного водоснабжения, весь проект завершится к концу 2023 года, сообщает Объединенная компания водоснабжения Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии. Стоимость таких работ в пятнадцати селах района Тетрицкаро составляет 75 миллионов лари (28,3 миллиона долларов). В рамках проекта предусмотрено строительство магистрального трубопровода, обустройство насосной станции, сети водоснабжения и всей необходимой инфраструктуры. Сообщается, что воду жители сел Тетрицкаро начнут получать бесперебойно и поэтапно с 2023 года. Полностью весь проект завершается к концу 2023 года, как отмечается, раньше предусмотренного срока. В результате более 15 тысяч человек смогут пользоваться круглосуточной подачей воды. С текущими работами на месте ознакомились директор компании водоснабжения Александре Тевторадзе, уполномоченный региона Квемо Картли Георгий Дохтуришвили и мэр Тетрицкаро Георгий Циклаури. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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