https://sputnik-georgia.ru/20221219/den-zimnego-solntsestoyaniya-2022-obryady-ritualy-gadaniya-273191323.html

День зимнего солнцестояния 2022: обряды, ритуалы, гадания

День зимнего солнцестояния 2022: обряды, ритуалы, гадания

День зимнего солнцестояния в 2022 году наступит 22 декабря в 01:48 по тбилисскому времени – самое важное астрономическое событие декабря 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T13:01+0400

2022-12-19T13:01+0400

2022-12-19T13:46+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/18/251820814_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_bc8754432b9e67993eb28fbdb83942bd.jpg

Зимнее солнцестояние с древних времен отмечали как рождение Солнца и нового года – в эти дни люди проводили важные обряды и ритуалы, так как верили, что в солнцеворот, заручившись поддержкой высших сил, можно воплотить мечты в жизнь и изменить судьбу. Какие обряды, ритуалы и гадания проводили в день зимнего солнцестояния в далеком прошлом читайте в Sputnik Грузия. Обряды и ритуалы В день зимнего солнцестояния люди в старину проводили множество обрядов и ритуалов, чтобы завоевать в первую очередь благосклонность богов в надежде получить богатый урожай. Магическими обрядами и ритуалами люди пытались привлечь в свою жизнь новые возможности, так как энергетика рождающегося Солнца этому способствует. В самую длинную ночь года, по обычаю, гадали на будущее. С приходом христианства древний праздник зимнего солнцестояния приурочили к Рождеству и началу зимних Святок. Многие из обрядов и ритуалов, связанных с зимнем солнцестоянием, сохранились по сей день. Обычно ритуалы и обряды на зимнее солнцестояние проводят в период с 21 по 23 декабря. Магический обряд или ритуал в наши дни можно провести самостоятельно. Ритуал на привлечение удачи Перед тем, как начать ритуал на привлечение удачи в свою жизнь, нужно избавиться от всего плохого, произошедшего с вами в течение года. Запишите все плохие события, повторения которых хотелось бы избежать, на листе бумаги. Сожгите ее, представляя в воображении, как все ваши печали и трудности исчезают вместе с дымом, освобождая вас, и скажите слова прощания. В этот момент важно сказать слова прощания, например: "Прощай прошлое, я тебя отпускаю, возврата тебе нет". Потом возьмите второй лист, напишите, чего бы вы хотите добиться в следующем году и храните его в таком месте, где до него никто не сможет добраться. Время от времени этот лист перечитывайте, вычеркивайте пункты, которые уже осуществились, и добавляйте, при желании, новые пожелания. Ритуал на исполнение желаний С давних времен люди верили, что любые желания, загаданные в день зимнего солнцестояния, обязательно сбудутся, тем более, если подкрепить их визуализацией. Для проведения этого ритуала, нужно сначала чистить свой дом от лишних вещей, создавая тем самым место для вашей мечты. Сложите в большие мусорные пакеты вещи, которые вызывают у вас неприятные чувства или вы ими просто давно не пользуетесь, и избавьтесь от них. Потом возьмите лист бумаги, напишите на одной стороне свое желание, а на другой все то, что вам поможет его осуществить. Затем каждую неделю брать по одному пункту из списка и работать над ним – делать это нужно в течение всего следующего года. А "семена намерения" могут стать визуальным напоминанием о вашей мечте. Намочите слегка две салфетки, разверните и поместите в стакан, чтобы они внутри образовали мягкую стенку. Между салфетками поместите семена, а стакан поставьте на подоконник, где хотя бы на несколько часов каждый день появляется солнце. Добавляйте постоянно воду, чтобы поддерживать влажность салфеток, и, наблюдая рост семян, представляйте, что вы можете сделать для реализации этой мечты. Возможно, пока растение достигнет зрелости, у вас уже будут конкретные результаты. В день зимнего солнцестояния проводят также ритуалы на исцеление, процветание, обретение мудрости и силы, и так далее. Гадание На зимнее солнцестояние различные гадания дают точные результаты, в том числе и гадание на картах – в этот день они скажут чистую правду. Особой популярностью среди девушек пользуется гадание на суженого. Для одного из гаданий возьмите произвольное число небольших листочков и на каждом напишите по одному мужскому имени. Листочки перемешайте, положите на ночь под свою подушку и произнесите следующие слова: "Кто полюбит, тот приснись. Милый, мне во сне явись. Я тебя все время жду, пирожками угощу". Утром, прежде чем встать с кровати, выберите одну из бумажек наугад – с тем, чье имя окажется на листочке, будет связана ваша судьба в следующем году. В этом гадании важно исполнить обещание и обязательно угостить человека, когда он появится у вас на пороге, любым хлебобулочным изделием, в противном случае он недолго с вами пробудет. Перед тем, как провести ритуал, обряд или гадание помещение украшают орехами, фруктами и сухими листьями. В центре ритуального алтаря помещают 13 свечей, украшенные символами солнца, а для ароматизации воздуха используют масла можжевельника, сосны, кедра и розмарина Результаты гаданий и ритуалов, как утверждают специалисты, можно ускорить с помощью металлов и камней. Талисман в виде подвески с камнем, заряженный лунным светом на зимнее солнцестояние, будет намного мощнее и эффективнее тех, которые активировались в другой период. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки