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Депутата Верховного совета Аджарии забросали яйцами
Депутата Верховного совета Аджарии забросали яйцами
Председатель ЕНД отметил, что потерпевший пользуется большой поддержкой и в обществе нет агрессии по отношению к нему 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T20:44+0400
2022-12-19T20:44+0400
2022-12-19T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Депутата фракции "Единое национальное движение" в Верховном совете Аджарии Георгия Киртадзе забросали яйцами в Батуми во время прямого эфира телеканала "Формула". Инцидент произошел днем в понедельник. Киртадзе давал интервью журналистам, когда неизвестный начал кидать в него яйцами, после чего между ними началась словесная перепалка. Сам потерпевший считает произошедшее спланированной провокацией. Провокацией произошедшее считает и председатель ЕНД Ника Мелия. "Очередная провокация в Батуми — то, что мы видели в прямом эфире во время включения Георгия Киртадзе, - совершенно отвратительно и невероятно. Георгий Киртадзе — грузинский политик нового типа, победивший "Грузинскую мечту" на последних выборах в Батуми", - сказал Мелия. Председатель ЕНД отметил, что Киртадзе пользуется большой поддержкой и в обществе нет агрессии по отношению к нему. В свою очередь, зампредседателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили вспомнил прошлогодний инцидент, когда на голову депутата Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили высыпали мусор из урны. По словам Цагареишвили, все те, кто совершают подобные поступки, заслуживают порицания, а если их деяния расцениваются как уголовное преступление – то соответствующего наказания. Случай с Чавлеишвили произошел в январе 2021 года в Батуми, когда он пришел на акцию протеста против строительства многоквартирного корпуса на территории бульвара. Его появление вызвало раздражение активистов, один из которых и выбросил на депутата мусор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, аджария, батуми, единое нацдвижение, ника мелия
Депутата Верховного совета Аджарии забросали яйцами
20:44 19.12.2022 (обновлено: 21:16 19.12.2022)
Председатель ЕНД отметил, что потерпевший пользуется большой поддержкой и в обществе нет агрессии по отношению к нему
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Депутата фракции "Единое национальное движение" в Верховном совете Аджарии Георгия Киртадзе забросали яйцами в Батуми во время прямого эфира телеканала "Формула".
Инцидент произошел днем в понедельник. Киртадзе давал интервью журналистам, когда неизвестный начал кидать в него яйцами, после чего между ними началась словесная перепалка.
Сам потерпевший считает произошедшее спланированной провокацией.
"Найти таких людей в Батуми было сложно, но, кажется, нашли. Они нашли человека, который переступил бы все границы приличия и совершил бы такой тип поведения. Я думаю, что он повел себя очень плохо. Так ведут себя трусы", — сказал Киртадзе в эфире телеканала "Формула".
Провокацией произошедшее считает и председатель ЕНД Ника Мелия.
"Очередная провокация в Батуми — то, что мы видели в прямом эфире во время включения Георгия Киртадзе, - совершенно отвратительно и невероятно. Георгий Киртадзе — грузинский политик нового типа, победивший "Грузинскую мечту" на последних выборах в Батуми", - сказал Мелия.
Председатель ЕНД отметил, что Киртадзе пользуется большой поддержкой и в обществе нет агрессии по отношению к нему.
В свою очередь, зампредседателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили вспомнил прошлогодний инцидент, когда на голову депутата Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили высыпали мусор из урны.
"Когда на члена Верховного совета Аджарии вываливают мусорную урну - это заслуживает порицания, и это не должно радовать, кто бы ни был, такой человек заслуживает порицания, разумеется, и этот последний случай, когда в члена "Национального движения" бросили яйца", - сказал Цагареишвили.
По словам Цагареишвили, все те, кто совершают подобные поступки, заслуживают порицания, а если их деяния расцениваются как уголовное преступление – то соответствующего наказания.
Случай с Чавлеишвили произошел в январе 2021 года в Батуми, когда он пришел на акцию протеста против строительства многоквартирного корпуса на территории бульвара. Его появление вызвало раздражение активистов, один из которых и выбросил на депутата мусор.