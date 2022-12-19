https://sputnik-georgia.ru/20221219/glavy-minenergo-stran-es-poprobuyut-soglasovat-potolok-tsen-na-gaz-273174959.html

Главы Минэнерго стран ЕС попробуют согласовать потолок цен на газ

Главы Минэнерго стран ЕС попробуют согласовать потолок цен на газ

Среди опасений, которые вызывал механизм у стран союза, было обеспечение поставок топлива в регион при ограничении его стоимости 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T08:02+0400

2022-12-19T08:02+0400

2022-12-19T09:12+0400

новости

в мире

экономика

политика

евросоюз

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/79/248517965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b41d7d37b1ca19a0cbd0a40c45c6a10.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Министры энергетики государств Евросоюза на встрече 19 декабря вновь попробуют согласовать лимит цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Еврокомиссия (ЕК) в качестве еще одной меры сдерживания энергетического кризиса в ЕС предложила создать этот временный механизм для ограничения слишком сильных скачков цен на "голубое топливо". Министры энергетики дважды обсуждали его (в конце ноября и середине декабря), но пока не договорились об уровне потолка цены. По задумке ЕК, механизм мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое – расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт·ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе – спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Предлагались варианты по сокращению этих уровней цен и числу дней, в течение которых они должны держаться для запуска механизма. Среди опасений, которые вызывал механизм у стран союза, было обеспечение поставок топлива в регион при ограничении его стоимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, экономика, политика, евросоюз, газ