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Илон Маск запустил опрос о том, покинуть ли пост главы Twitter

Илон Маск запустил опрос о том, покинуть ли пост главы Twitter

Я подчинюсь результатам этого опроса, пообещал известный предприниматель 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Знаменитый американский бизнесмен Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы социальной сети Twitter, и даже пообещал сделать так, как хочет большинство пользователей."Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса", – написал Маск в соцсети.При этом, за несколько минут до этого он опубликовал другой твит. В нем он пообещал, что с этих пор внесение "серьезных изменений" в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами.В октябре Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Предприниматель обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую многие критиковали за жесткую цензуру.Маск также заявил, что создаст совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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