https://sputnik-georgia.ru/20221219/khoteli-vybezhat-na-futbolnoe-pole--uchastnikov-pussy-riot-zaderzhali-v-katare-273192803.html

Хотели выбежать на футбольное поле – участников Pussy Riot задержали в Катаре

Хотели выбежать на футбольное поле – участников Pussy Riot задержали в Катаре

Активистов задержали за несколько секунд до того, как они планировали выбежать на футбольное поле 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Служба безопасности Катара задержала троих участников группы Pussy Riot, планировавших устроить акцию на финальном матче чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. По данным немецкой организации Cinema for Peace, задержаны были Вероника Никульшина*, Петр Верзилов*, а также еще один участник группы украинского происхождения, целью которых было привлечение внимания к военным действиям на Украине, заключению Алексея Навального и протестам в Иране.Также отмечается, что активистов задержали за несколько секунд до того, как они планировали выбежать на футбольное поле.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троех участниц к двум годам колонии общего режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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