https://sputnik-georgia.ru/20221219/kortni-kardashyan-poyavilas-v-tope-ot-gruzinskogo-dizaynera-273193932.html
Кортни Кардашьян появилась в топе от грузинского дизайнера
Кортни Кардашьян появилась в топе от грузинского дизайнера
Не правда ли, Кортни выглядит в этом топе мило и экстравагантно одновременно? 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T13:46+0400
2022-12-19T13:46+0400
2022-12-19T13:46+0400
георгий кебурия
кортни кардашьян
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грузинские дизайнеры покоряют мир моды
грузинские дизайнеры
дизайнеры
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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Всемирно известная американская модель, бизнесвумен, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кортни Кардашьян примерила топ от грузинского дизайнера Георгия Кебурия. Кортни выложила пост в социальную сеть, где поделилась серией фотографий. На них мы можем видеть, что Кортни выбрала сиреневый топ с легким пухом на рукавах-клеш. К слову, этот топ из коллекции "Круиз" 2021 года. Георгий Кебурия – дизайнер-самоучка. Он родился в 1990 году в Тбилиси. В 2010 году создал свою первую сюрреалистическую коллекцию и был замечен на Тбилисской неделе моды, получив награду "Лучший дебютант". Мировые звезды не раз выбирали наряды от Георгия Кебурия: актриса Линдси Лохан и певица Леди Гага тоже блистали в нарядах от молодого грузинского дизайнера.Между тем, известность Кебурия приобрел в 2017 году благодаря солнечным очкам-лисичкам, которые пришлись по душе модницам в разных странах мира. Очки Кебурия приобрели сестры-модели Хадид, а также сестры Кардашьян, Памела Андерсон и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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георгий кебурия, кортни кардашьян, новости, культура, грузия, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинские дизайнеры, дизайнеры
георгий кебурия, кортни кардашьян, новости, культура, грузия, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинские дизайнеры, дизайнеры
Кортни Кардашьян появилась в топе от грузинского дизайнера
Не правда ли, Кортни выглядит в этом топе мило и экстравагантно одновременно?
ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Всемирно известная американская модель, бизнесвумен, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кортни Кардашьян примерила топ от грузинского дизайнера Георгия Кебурия.
Кортни выложила пост в социальную сеть, где поделилась серией фотографий. На них мы можем видеть, что Кортни выбрала сиреневый топ с легким пухом на рукавах-клеш. К слову, этот топ из коллекции "Круиз" 2021 года.
Георгий Кебурия – дизайнер-самоучка. Он родился в 1990 году в Тбилиси. В 2010 году создал свою первую сюрреалистическую коллекцию и был замечен на Тбилисской неделе моды, получив награду "Лучший дебютант".
Мировые звезды не раз выбирали наряды от Георгия Кебурия: актриса Линдси Лохан и певица Леди Гага тоже блистали в нарядах от молодого грузинского дизайнера.
Между тем, известность Кебурия приобрел в 2017 году благодаря солнечным очкам-лисичкам, которые пришлись по душе модницам в разных странах мира. Очки Кебурия приобрели сестры-модели Хадид, а также сестры Кардашьян, Памела Андерсон и другие.