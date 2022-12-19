https://sputnik-georgia.ru/20221219/kortni-kardashyan-poyavilas-v-tope-ot-gruzinskogo-dizaynera-273193932.html

Кортни Кардашьян появилась в топе от грузинского дизайнера

Кортни Кардашьян появилась в топе от грузинского дизайнера

Не правда ли, Кортни выглядит в этом топе мило и экстравагантно одновременно? 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T13:46+0400

2022-12-19T13:46+0400

2022-12-19T13:46+0400

георгий кебурия

кортни кардашьян

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грузинские дизайнеры покоряют мир моды

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Всемирно известная американская модель, бизнесвумен, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кортни Кардашьян примерила топ от грузинского дизайнера Георгия Кебурия. Кортни выложила пост в социальную сеть, где поделилась серией фотографий. На них мы можем видеть, что Кортни выбрала сиреневый топ с легким пухом на рукавах-клеш. К слову, этот топ из коллекции "Круиз" 2021 года. Георгий Кебурия – дизайнер-самоучка. Он родился в 1990 году в Тбилиси. В 2010 году создал свою первую сюрреалистическую коллекцию и был замечен на Тбилисской неделе моды, получив награду "Лучший дебютант". Мировые звезды не раз выбирали наряды от Георгия Кебурия: актриса Линдси Лохан и певица Леди Гага тоже блистали в нарядах от молодого грузинского дизайнера.Между тем, известность Кебурия приобрел в 2017 году благодаря солнечным очкам-лисичкам, которые пришлись по душе модницам в разных странах мира. Очки Кебурия приобрели сестры-модели Хадид, а также сестры Кардашьян, Памела Андерсон и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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георгий кебурия, кортни кардашьян, новости, культура, грузия, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, грузинские дизайнеры, дизайнеры