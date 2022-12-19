https://sputnik-georgia.ru/20221219/krupnyy-pozhar-v-batumi-gorit-posledniy-etazh-zhilogo-doma-273174413.html

Крупный пожар в Батуми: горит последний этаж жилого дома

Крупный пожар в Батуми: горит последний этаж жилого дома

Из-за сильного ветра искры и части горящих осколков летят вниз на дорогу, огонь перекидывается и на стоящие рядом здания 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Уже более получаса горит последний этаж жилого дома в Батуми, его жители эвакуированы, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, пожар начался в здании ресторана на последнем этаже. Ресторан был закрыт для посетителей, там велись ремонтные работы.Позднее огонь перекинулся на два нижних этажа. Газ и электричество в здании отключили.На данный момент на месте усилены меры безопасности, из-за сильного ветра искры и части горящих осколков летят вниз на дорогу.Что стало причиной пожара, на данный момент не известно. На месте мобилизованы представители местной власти и пожарной службы. Тушение пожара произоводится изнутри здания.Информации о жертвах и пострадавших нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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