https://sputnik-georgia.ru/20221219/podozrevaemyy-v-ubiystve-pokonchil-s-soboy-vo-vremya-zaderzhaniya-na-vostoke-gruzii-273214129.html
Подозреваемый в убийстве покончил с собой во время задержания на востоке Грузии
Подозреваемый в убийстве покончил с собой во время задержания на востоке Грузии
Увидев полицейских, обвиняемый сначала прицелился в них, а потом поднес дуло к своей голове и выстрелил 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T23:47+0400
2022-12-19T23:47+0400
2022-12-20T00:00+0400
грузия
новости
происшествия
кахети
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271821934_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d7cc722dee92b115abbfed7ca443eea1.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Обвиняемый в убийстве застрелил себя перед полицейскими во время задержания в Лагодехском муниципалитете (регион Кахети), сообщает МВД Грузии. По информации ведомства, 18 декабря началось следствие по статьям "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах", и "незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Следствие установило, что 35-летний подозреваемый, в присутствии 33-летнего сопровождающего, на почве ссоры в Тбилиси выстрелил в голову 39-летнему потерпевшему, который скончался на месте, а также ранил 56-летнего потерпевшего, которого перевезли в клинику, говорится в сообщении. После совершения преступления, злоумышленники скрылись на автомобиле. Находящееся с ним лицо было задержано по обвинению в "Укрывательстве преступления", совершенного 18 декабря в Тбилиси, за что ему грозит до двух лет лишения свободы. Специальная следственная служба расследует инцидент с самоубийством в Лагодехском муниципалитете. МВД выражает готовность активно участвовать в следственном процессе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271821934_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_90aa920de19cd79bdc7b184cc49666fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, кахети, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, кахети, мвд грузии
Подозреваемый в убийстве покончил с собой во время задержания на востоке Грузии
23:47 19.12.2022 (обновлено: 00:00 20.12.2022)
Увидев полицейских, обвиняемый сначала прицелился в них, а потом поднес дуло к своей голове и выстрелил
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Обвиняемый в убийстве застрелил себя перед полицейскими во время задержания в Лагодехском муниципалитете (регион Кахети), сообщает МВД Грузии.
По информации ведомства
, 18 декабря началось следствие по статьям "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах", и "незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
Следствие установило, что 35-летний подозреваемый, в присутствии 33-летнего сопровождающего, на почве ссоры в Тбилиси выстрелил в голову 39-летнему потерпевшему, который скончался на месте, а также ранил 56-летнего потерпевшего, которого перевезли в клинику, говорится в сообщении.
После совершения преступления, злоумышленники скрылись на автомобиле.
Полицейские обнаружили их в доме родственника в Лагодехском муниципалитете (регион Кахети). Увидев полицейских, обвиняемый сначала прицелился в них, а потом поднес дуло к своей голове и выстрелил. В результате он скончался на месте.
Находящееся с ним лицо было задержано по обвинению в "Укрывательстве преступления", совершенного 18 декабря в Тбилиси, за что ему грозит до двух лет лишения свободы.
Специальная следственная служба расследует инцидент с самоубийством в Лагодехском муниципалитете. МВД выражает готовность активно участвовать в следственном процессе.