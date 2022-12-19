https://sputnik-georgia.ru/20221219/podozrevaemyy-v-ubiystve-pokonchil-s-soboy-vo-vremya-zaderzhaniya-na-vostoke-gruzii-273214129.html

Подозреваемый в убийстве покончил с собой во время задержания на востоке Грузии

Подозреваемый в убийстве покончил с собой во время задержания на востоке Грузии

Увидев полицейских, обвиняемый сначала прицелился в них, а потом поднес дуло к своей голове и выстрелил 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T23:47+0400

2022-12-19T23:47+0400

2022-12-20T00:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Обвиняемый в убийстве застрелил себя перед полицейскими во время задержания в Лагодехском муниципалитете (регион Кахети), сообщает МВД Грузии. По информации ведомства, 18 декабря началось следствие по статьям "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах", и "незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Следствие установило, что 35-летний подозреваемый, в присутствии 33-летнего сопровождающего, на почве ссоры в Тбилиси выстрелил в голову 39-летнему потерпевшему, который скончался на месте, а также ранил 56-летнего потерпевшего, которого перевезли в клинику, говорится в сообщении. После совершения преступления, злоумышленники скрылись на автомобиле. Находящееся с ним лицо было задержано по обвинению в "Укрывательстве преступления", совершенного 18 декабря в Тбилиси, за что ему грозит до двух лет лишения свободы. Специальная следственная служба расследует инцидент с самоубийством в Лагодехском муниципалитете. МВД выражает готовность активно участвовать в следственном процессе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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