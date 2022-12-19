https://sputnik-georgia.ru/20221219/polzovateli-twitter-progolosovali-za-ukhod-maska-273203898.html

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска

Знаменитый бизнесмен обещал подчиниться результатам опроса - теперь ждем его заявления 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T16:22+0400

2022-12-19T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пользователи социальной сети Twitter сделали свой выбор — они проголосовали за то, чтобы владелец компании Илон Маск ушел с поста главы компании.Этот опрос был запущен самим Маском 12 часов назад. Бизнесмен обещал подчиниться его итогам.Согласно данным в аккаунте Маска, участниками опроса стали свыше 17,5 миллиона пользователей. В частности, за уход миллиардера с поста главы Twitter проголосовали 57,5% пользователей, против - 42,5%. Промежуточных вариантов ответа не предусматривалось.В октябре Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Предприниматель обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую многие критиковали за жесткую цензуру.Маск также заявил, что создаст совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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