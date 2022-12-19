https://sputnik-georgia.ru/20221219/polzovateli-twitter-progolosovali-za-ukhod-maska-273203898.html
Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска
Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска
Знаменитый бизнесмен обещал подчиниться результатам опроса - теперь ждем его заявления 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T16:22+0400
2022-12-19T16:22+0400
2022-12-19T16:22+0400
twitter
илон маск
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/17/249785730_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9c1ee70c51fb493da7f2e9e69f3ff326.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Пользователи социальной сети Twitter сделали свой выбор — они проголосовали за то, чтобы владелец компании Илон Маск ушел с поста главы компании.Этот опрос был запущен самим Маском 12 часов назад. Бизнесмен обещал подчиниться его итогам.Согласно данным в аккаунте Маска, участниками опроса стали свыше 17,5 миллиона пользователей. В частности, за уход миллиардера с поста главы Twitter проголосовали 57,5% пользователей, против - 42,5%. Промежуточных вариантов ответа не предусматривалось.В октябре Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Предприниматель обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую многие критиковали за жесткую цензуру.Маск также заявил, что создаст совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/17/249785730_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_af1fedb99d7ac88aa25eea24cf7b0b57.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
twitter, илон маск, новости, в мире
twitter, илон маск, новости, в мире
Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска
Знаменитый бизнесмен обещал подчиниться результатам опроса - теперь ждем его заявления
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik.
Пользователи социальной сети Twitter сделали свой выбор — они проголосовали за то, чтобы владелец компании Илон Маск ушел
с поста главы компании.
Этот опрос был запущен самим Маском 12 часов назад. Бизнесмен обещал подчиниться его итогам.
Согласно данным в аккаунте Маска, участниками опроса стали свыше 17,5 миллиона пользователей. В частности, за уход миллиардера с поста главы Twitter проголосовали 57,5% пользователей, против - 42,5%. Промежуточных вариантов ответа не предусматривалось.
В октябре Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Предприниматель обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую многие критиковали за жесткую цензуру.
Маск также заявил, что создаст совет модерации контента, а пока совет не заработает – не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.