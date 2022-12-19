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Посягательство на жизнь: интересами пострадавших в Грузии займется специальный совет
Посягательство на жизнь: интересами пострадавших в Грузии займется специальный совет
Любой пострадавший, у которого есть претензии к расследованию, сможет обратиться к совету 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T15:15+0400
2022-12-19T15:15+0400
2022-12-19T17:08+0400
грузия
новости
ираклий шотадзе
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В генеральной прокуратуре Грузии создан совет по рассмотрению жалоб пострадавших по делам о посягательстве на жизнь, презентация нового ведомства состоялась в понедельник.Совет создан по инициативе генпрокурора Ираклия Шотадзе. На презентации он пояснил, что главная цель совета – ознакомиться с жалобами пострадавших, обеспечить их права и увеличить эффективность правосудия. По его словам, любой пострадавший, у которого есть определенные претензии к расследованию, сможет обратиться к совету. На презентации была отмечена важность доверия пострадавших к процессу и чувство того, что их права на всех этапах максимально защищены. Совет состоит из девяти членов-прокуроров, которые имеют долгий и плодотворный опыт работы по подобным делам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий шотадзе
грузия, новости, ираклий шотадзе
Посягательство на жизнь: интересами пострадавших в Грузии займется специальный совет
15:15 19.12.2022 (обновлено: 17:08 19.12.2022)
Любой пострадавший, у которого есть претензии к расследованию, сможет обратиться к совету
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В генеральной прокуратуре Грузии создан совет по рассмотрению жалоб пострадавших по делам о посягательстве на жизнь, презентация нового ведомства состоялась в понедельник.
Совет создан по инициативе генпрокурора Ираклия Шотадзе. На презентации он пояснил, что главная цель совета – ознакомиться с жалобами пострадавших, обеспечить их права и увеличить эффективность правосудия.
"Обеспечение уголовного преследования и эффективного государственного обвинения по преступлениям, направленным против жизни, является одним из наших главных приоритетов. Исходя из этого, мы приняли решение создать данный совет", – заявил Шотадзе.
По его словам, любой пострадавший, у которого есть определенные претензии к расследованию, сможет обратиться к совету.
На презентации была отмечена важность доверия пострадавших к процессу и чувство того, что их права на всех этапах максимально защищены.
Совет состоит из девяти членов-прокуроров, которые имеют долгий и плодотворный опыт работы по подобным делам.