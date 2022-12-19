https://sputnik-georgia.ru/20221219/posyagatelstvo-na-zhizn-interesami-postradavshikh-v-gruzii-zaymetsya-spetsialnyy-sovet-273200078.html

Посягательство на жизнь: интересами пострадавших в Грузии займется специальный совет

Посягательство на жизнь: интересами пострадавших в Грузии займется специальный совет

Любой пострадавший, у которого есть претензии к расследованию, сможет обратиться к совету 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T15:15+0400

2022-12-19T15:15+0400

2022-12-19T17:08+0400

грузия

новости

ираклий шотадзе

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В генеральной прокуратуре Грузии создан совет по рассмотрению жалоб пострадавших по делам о посягательстве на жизнь, презентация нового ведомства состоялась в понедельник.Совет создан по инициативе генпрокурора Ираклия Шотадзе. На презентации он пояснил, что главная цель совета – ознакомиться с жалобами пострадавших, обеспечить их права и увеличить эффективность правосудия. По его словам, любой пострадавший, у которого есть определенные претензии к расследованию, сможет обратиться к совету. На презентации была отмечена важность доверия пострадавших к процессу и чувство того, что их права на всех этапах максимально защищены. Совет состоит из девяти членов-прокуроров, которые имеют долгий и плодотворный опыт работы по подобным делам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий шотадзе