https://sputnik-georgia.ru/20221219/primety-na-den-zimnego-solntsestoyaniya-2022-chto-nelzya-delat-273205366.html

Приметы на день зимнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?

Приметы на день зимнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?

День зимнего солнцестояния или самый короткий день в году в 2022-м наступит 22 декабря, в 01:48 по тбилисскому времени

2022-12-19T18:23+0400

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справки

день зимнего солнцестояния

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С античных времен зимнее солнцестояние имело огромное мистическое и символичное значение для всех народов, поэтому с этим днем связано множеством запретов и примет. Что нельзя делать на зимнее солнцестояние, а также о приметах этого мистического дня, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать До наступления зимнего солнцестояния обязательно нужно сделать в доме уборку, так как нельзя этот день встречать в неубранном помещенье, чтобы избежать неприятностей в грядущем году. В зимнее солнцестояние нельзя участвовать в массовых мероприятиях и шумных вечеринках - астрологи советуют провести этот день дома, в кругу родных и близких. Нельзя также проводить День зимнего солнцестояния в одиночестве. В день зимнего солнцестояние нельзя есть жирную пищу и напиваться. Также нельзя в этот день жадничать - по приметам, скупых в 2023 году ждет неудача и безденежье. Нельзя зимнее солнцестояние встречать со старыми долгами – это плохая примета, поэтому долги нужно вернуть до его наступления. Нельзя в зимнее солнцестояние поддаваться негативным эмоциям – плохая примета в этот день скучать, ссориться, злиться и гневаться, можно проплакать весь следующий год. Народные приметы Много примет на день зимнего солнцестояния связано и с погодой. Так, например, в новый год будет точно такая же погода, как и в день зимнего солнцестояния. В 2023-м ожидается богатый урожай зерновых, если в день зимнего солнцестояния на деревьях будет иней. По приметам, направление ветра не изменится со дня зимнего солнцестояния до дня весеннего равноденствия. Пасмурное утро на зимнее солнцестояние – примета, указывающая, что весна ожидается ранней, а если пасмурно и в полдень, значит весна будет удачной для сельского хозяйства. По приметам, погода на новогодние праздники будет морозной, если на зимнее солнцестояние будет солнечно, а если - пасмурно, то в Новый год ожидается мрачная, но теплая погода. Материал подготовлен на основе открытых источников

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приметы на день зимнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?