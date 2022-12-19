https://sputnik-georgia.ru/20221219/primety-na-den-zimnego-solntsestoyaniya-2022-chto-nelzya-delat-273205366.html
Приметы на день зимнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?
Приметы на день зимнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?
День зимнего солнцестояния или самый короткий день в году в 2022-м наступит 22 декабря, в 01:48 по тбилисскому времени
2022-12-19T18:23+0400
2022-12-19T18:23+0400
2022-12-19T18:23+0400
справки
день зимнего солнцестояния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23427/40/234274040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f2924e828ab9df900e35ea97fd7954b.jpg
С античных времен зимнее солнцестояние имело огромное мистическое и символичное значение для всех народов, поэтому с этим днем связано множеством запретов и примет. Что нельзя делать на зимнее солнцестояние, а также о приметах этого мистического дня, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать До наступления зимнего солнцестояния обязательно нужно сделать в доме уборку, так как нельзя этот день встречать в неубранном помещенье, чтобы избежать неприятностей в грядущем году. В зимнее солнцестояние нельзя участвовать в массовых мероприятиях и шумных вечеринках - астрологи советуют провести этот день дома, в кругу родных и близких. Нельзя также проводить День зимнего солнцестояния в одиночестве. В день зимнего солнцестояние нельзя есть жирную пищу и напиваться. Также нельзя в этот день жадничать - по приметам, скупых в 2023 году ждет неудача и безденежье. Нельзя зимнее солнцестояние встречать со старыми долгами – это плохая примета, поэтому долги нужно вернуть до его наступления. Нельзя в зимнее солнцестояние поддаваться негативным эмоциям – плохая примета в этот день скучать, ссориться, злиться и гневаться, можно проплакать весь следующий год. Народные приметы Много примет на день зимнего солнцестояния связано и с погодой. Так, например, в новый год будет точно такая же погода, как и в день зимнего солнцестояния. В 2023-м ожидается богатый урожай зерновых, если в день зимнего солнцестояния на деревьях будет иней. По приметам, направление ветра не изменится со дня зимнего солнцестояния до дня весеннего равноденствия. Пасмурное утро на зимнее солнцестояние – примета, указывающая, что весна ожидается ранней, а если пасмурно и в полдень, значит весна будет удачной для сельского хозяйства. По приметам, погода на новогодние праздники будет морозной, если на зимнее солнцестояние будет солнечно, а если - пасмурно, то в Новый год ожидается мрачная, но теплая погода. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23427/40/234274040_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_770221de61eadaf953f205f6cc1e53a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
приметы на день зимнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?
приметы на день зимнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?
Приметы на день зимнего солнцестояния 2022: что нельзя делать?
День зимнего солнцестояния или самый короткий день в году в 2022-м наступит 22 декабря, в 01:48 по тбилисскому времени
С античных времен зимнее солнцестояние имело огромное мистическое и символичное значение для всех народов, поэтому с этим днем связано множеством запретов и примет.
Что нельзя делать на зимнее солнцестояние, а также о приметах этого мистического дня, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать
До наступления зимнего солнцестояния обязательно нужно сделать в доме уборку, так как нельзя этот день встречать в неубранном помещенье, чтобы избежать неприятностей в грядущем году.
В зимнее солнцестояние нельзя участвовать в массовых мероприятиях и шумных вечеринках - астрологи советуют провести этот день дома, в кругу родных и близких. Нельзя также проводить День зимнего солнцестояния в одиночестве.
В день зимнего солнцестояние нельзя есть жирную пищу и напиваться. Также нельзя в этот день жадничать - по приметам, скупых в 2023 году ждет неудача и безденежье.
Нельзя зимнее солнцестояние встречать со старыми долгами – это плохая примета, поэтому долги нужно вернуть до его наступления.
Нельзя в зимнее солнцестояние поддаваться негативным эмоциям – плохая примета в этот день скучать, ссориться, злиться и гневаться, можно проплакать весь следующий год.
Народные приметы
Много примет на день зимнего солнцестояния связано и с погодой. Так, например, в новый год будет точно такая же погода, как и в день зимнего солнцестояния.
В 2023-м ожидается богатый урожай зерновых, если в день зимнего солнцестояния на деревьях будет иней. По приметам, направление ветра не изменится со дня зимнего солнцестояния до дня весеннего равноденствия.
Пасмурное утро на зимнее солнцестояние – примета, указывающая, что весна ожидается ранней, а если пасмурно и в полдень, значит весна будет удачной для сельского хозяйства.
По приметам, погода на новогодние праздники будет морозной, если на зимнее солнцестояние будет солнечно, а если - пасмурно, то в Новый год ожидается мрачная, но теплая погода.
Материал подготовлен на основе открытых источников