https://sputnik-georgia.ru/20221219/rossiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-11-aeroportov-273185112.html

Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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