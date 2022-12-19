Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221219/rossiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-11-aeroportov-273185112.html
Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T11:22+0400
2022-12-19T11:22+0400
росавиация
россия
новости
авиасообщение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264859427_0:6:1600:906_1920x0_80_0_0_c3dd91035543d90d4850552ef1eb3bfc.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264859427_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b22eca6b6f62c4886acfc97cfb0e921a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
росавиация, россия, новости, авиасообщение, общество
росавиация, россия, новости, авиасообщение, общество

Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов

11:22 19.12.2022
© photo: Sputnik / Arpi BeglaryanСамолет в небе
Самолет в небе - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2022
© photo: Sputnik / Arpi Beglaryan
Подписаться на
НовостиTelegram
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0