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Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T11:22+0400
2022-12-19T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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росавиация, россия, новости, авиасообщение, общество
Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik.
Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 27 декабря, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.