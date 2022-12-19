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Российский МИД предупредил о последствиях ценового потолка на газ

Российский МИД предупредил о последствиях ценового потолка на газ

Все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков, заявил дипломат 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Позиция Евросоюза по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.Такие инициативы дестабилизируют рынки, а также повышают уровень неопределенности, отметил он.Ожидается, что 19 декабря министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ.В ноябре Еврокомиссия разработала временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков его стоимости. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт⋅ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Но это довольно высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению Еврокомиссии уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, Чехия предлагала снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ – до 35 евро, но и это предложение не нашло консенсуса.Российский лидер Владимир Путин, оценивая идею Запада ограничить цены на энергоресурсы РФ, заявил, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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