https://sputnik-georgia.ru/20221219/rozhin-o-postavkakh-patriot-kievu-ssha-khotyat-pokazat-chto-gotovy-povyshat-stavki-na-ukraine-273177370.html

Рожин о поставках Patriot Киеву: США хотят показать, что готовы повышать ставки на Украине

Рожин о поставках Patriot Киеву: США хотят показать, что готовы повышать ставки на Украине

Опыт применения американских систем ПВО Patriot в конфликтах на Ближнем Востоке показал, что их эффективность очень сомнительна, а заявленные характеристики... 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T17:08+0400

2022-12-19T17:08+0400

2022-12-19T19:08+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Борис Рожин. По его словам, поставки этих американских систем Киеву не смогут существенно изменить положение дел в украинских ПВО. Если, конечно, эти поставки не будут носить массовый характер. Однако даже при условии передачи десятков батарей Patriot небо над Украиной не будет полностью защищено от российских ракет, подытожил эксперт.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, сша, видео