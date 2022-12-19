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Сборная Грузии по тяжелой атлетике вернулась на родину с чемпионата мира в Боготе

Сборная Грузии по тяжелой атлетике вернулась на родину с чемпионата мира в Боготе

Национальная сборная по тяжелой атлетике под руководством главного тренера Георгия Асанидзе завоевала три золотые и две серебряные медали 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинские тяжелоатлеты под руководством Георгия Асанидзе успешно выступили на чемпионате мира 2022 в Колумбии и на рассвете вернулись на родину. В Тбилисском международном аэропорту их встречали представители федерации, заместитель министра культуры, спорта и молодежи Иосеб Багатурия, а также любители тяжелой атлетики и члены семей спортсменов. Национальная сборная по тяжелой атлетике под руководством главного тренера Георгия Асанидзе завоевала три золотые и две серебряные медали, а также лицензионные очки на Олимпийские игры в Париже. Грузинская сборная заняла второе общекомандное место по очкам и третье место по количеству медалей. Среди главных достижений - золото Лаши Талахадзе. Супертяж в шестой раз отпраздновал звание чемпиона мира с тремя золотыми медалями и стал первым грузинским спортсменом, завоевавшим высшую награду наибольшее количество раз. Георгий Чхеидзе добавил сборной Грузии две серебряные медали и отпраздновал вице-чемпионство. В чемпионате мира в Боготе приняли участие 537 спортсменов (270 женщин и 267 мужчин) из 93 стран мира. Грузия представляли 10 спортсменов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, богота, тбилиси, колумбия, тбилисский международный аэропорт