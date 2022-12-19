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Сгоревший ресторан в Батуми был арендован иностранцами
Сгоревший ресторан в Батуми был арендован иностранцами
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ресторане "Вокс" в черноморском городе Батуми, который накануне ночью сгорел в результате пожара, был арендован гражданами России... 19.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ресторане "Вокс" в черноморском городе Батуми, который накануне ночью сгорел в результате пожара, был арендован гражданами России, сообщил один из владельцев помещения Хвича Шарашидзе. Ресторан, находящийся на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа, был расположен на последних 24 и 25 этажах жилого дома. Ресторан не функционировал в течение последнего месяца, поскольку был закрыт на ремонт. В результате пожара полностью сгорело два этажа, а 250 семей, проживающих в здании, были срочно эвакуированы. При этом он отметил, что не знает о возможных причинах возникновения пожара."Ждем следствия. Этот ресторан работает больше десяти лет и никаких проблем не было", – отметил Шарашидзе.В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статье УК Грузии – "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности". Данное преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.К этому времени пожар полностью ликвидирован, однако территория, прилегающая к зданию, огорожена желтой ленточкой. Жителям корпуса разрешили вернуться домой. В результате пожара никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, батуми
грузия, новости, происшествия, батуми

Сгоревший ресторан в Батуми был арендован иностранцами

15:39 19.12.2022 (обновлено: 15:52 19.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerПожарные машины у здания ресторана "Вокс", где на верхнем этаже жилого дома в Батуми вспыхнул пожар
Пожарные машины у здания ресторана Вокс, где на верхнем этаже жилого дома в Батуми вспыхнул пожар - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ресторане "Вокс" в черноморском городе Батуми, который накануне ночью сгорел в результате пожара, был арендован гражданами России, сообщил один из владельцев помещения Хвича Шарашидзе.
Ресторан, находящийся на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа, был расположен на последних 24 и 25 этажах жилого дома. Ресторан не функционировал в течение последнего месяца, поскольку был закрыт на ремонт. В результате пожара полностью сгорело два этажа, а 250 семей, проживающих в здании, были срочно эвакуированы.

"Он (ресторан – ред.) закрыт уже месяц. Помещение арендуют, и, насколько нам известно, там шли ремонтные работы. Арендуют его граждане России. Насколько мне известно, в момент пожара они были на месте. Это граждане России и у них какая-то компания, детали мне неизвестны", – заявил Шарашидзе в эфире "Аджарского ТВ".

При этом он отметил, что не знает о возможных причинах возникновения пожара.
"Ждем следствия. Этот ресторан работает больше десяти лет и никаких проблем не было", – отметил Шарашидзе.
В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статье УК Грузии – "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности". Данное преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.
© photo: Sputnik / StringerПожарные машины у здания ресторана "Вокс", где на верхнем этаже жилого дома в Батуми вспыхнул пожар
Пожарные машины у здания ресторана Вокс, где на верхнем этаже жилого дома в Батуми вспыхнул пожар - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2022
Пожарные машины у здания ресторана "Вокс", где на верхнем этаже жилого дома в Батуми вспыхнул пожар
© photo: Sputnik / Stringer
К этому времени пожар полностью ликвидирован, однако территория, прилегающая к зданию, огорожена желтой ленточкой. Жителям корпуса разрешили вернуться домой. В результате пожара никто не пострадал.
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