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Сгоревший ресторан в Батуми был арендован иностранцами

Сгоревший ресторан в Батуми был арендован иностранцами

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ресторане "Вокс" в черноморском городе Батуми, который накануне ночью сгорел в результате пожара, был арендован гражданами России... 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Ресторане "Вокс" в черноморском городе Батуми, который накануне ночью сгорел в результате пожара, был арендован гражданами России, сообщил один из владельцев помещения Хвича Шарашидзе. Ресторан, находящийся на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа, был расположен на последних 24 и 25 этажах жилого дома. Ресторан не функционировал в течение последнего месяца, поскольку был закрыт на ремонт. В результате пожара полностью сгорело два этажа, а 250 семей, проживающих в здании, были срочно эвакуированы. При этом он отметил, что не знает о возможных причинах возникновения пожара."Ждем следствия. Этот ресторан работает больше десяти лет и никаких проблем не было", – отметил Шарашидзе.В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статье УК Грузии – "Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности". Данное преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.К этому времени пожар полностью ликвидирован, однако территория, прилегающая к зданию, огорожена желтой ленточкой. Жителям корпуса разрешили вернуться домой. В результате пожара никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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