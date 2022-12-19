https://sputnik-georgia.ru/20221219/silnyy-pozhar-nachalsya-nochyu-v-restorane-naverkhu-25-etazhnoy-zhiloy-vysotki-v-batumi---video-273190862.html

Сильный пожар начался ночью в ресторане наверху 25-этажной жилой высотки в Батуми - видео

Сильный пожар начался ночью в ресторане наверху 25-этажной жилой высотки в Батуми - видео

На место происшествия прибыли десять пожарных бригад, тушение осложнял сильный ветер, способствовавший распространению огня. Смотрите в видео кадры с места ЧП 19.12.2022, Sputnik Грузия

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Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа. Заведение находилось на последних – 24 и 25 этажах жилого дома, однако пока еще не функционировало. Ресторан готовили к открытию – там шли ремонтные работы.Из-за пожара с высоких этажей падали огненные части конструкции. Все дороги, ведущие к зданию, были перекрыты. В целях безопасности были отключены электроэнергия и газ.В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. Жильцов дома эвакуировали.По предварительным данным, пострадавших из-за пожара нет.Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. Начато следствие.

батуми

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