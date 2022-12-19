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Сильный пожар в Батуми – последние новости
Сильный пожар в Батуми – последние новости
В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания, 250 семей были эвакуированы 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T10:24+0400
2022-12-19T10:24+0400
2022-12-19T10:25+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинские пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем в одном из ресторанов Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2". Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа. Заведение было расположено на последних – 24 и 25 этажах жилого дома, однако пока еще не функционировало. Ресторан готовили к открытию – там шли ремонтные работы. В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. 250 семей были срочно эвакуированы. На месте были мобилизованы более десяти пожарных бригад. Была опасность распространения огня на жилые квартиры, однако пожарным удалось избежать этого. Пострадавших нет. "Сразу же после возникновения пожара все службы были своевременно мобилизованы. Своевременно были эвакуированы наши граждане, местные жители", – заявил мэр Батуми Арчил Чиковани, добавив, что следствие ответит на все вопросы. Из-за пожара с высоких этажей падали огненные части конструкции. И-за чего все дороги, ведущие к зданию, были перекрыты. В целях безопасности были отключены электроэнергия и газ. Что стало причиной пожара – пока неизвестно. Начато следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, происшествия, батуми
Сильный пожар в Батуми – последние новости
10:24 19.12.2022 (обновлено: 10:25 19.12.2022)
В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания, 250 семей были эвакуированы
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik.
Грузинские пожарные в течение нескольких часов боролись с огнем в одном из ресторанов Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа. Заведение было расположено на последних – 24 и 25 этажах жилого дома, однако пока еще не функционировало. Ресторан готовили к открытию – там шли ремонтные работы.
В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. 250 семей были срочно эвакуированы.
"Нам всем сказали выйти на улицу с детьми, и мы все вышли из наших квартир. Сначала был небольшой пожар, но потом сильно распространился", – сказала местная жительница Теона Эвгенидзе.
На месте были мобилизованы более десяти пожарных бригад. Была опасность распространения огня на жилые квартиры, однако пожарным удалось избежать этого. Пострадавших нет.
"Сразу же после возникновения пожара все службы были своевременно мобилизованы. Своевременно были эвакуированы наши граждане, местные жители", – заявил мэр Батуми Арчил Чиковани, добавив, что следствие ответит на все вопросы.
Из-за пожара с высоких этажей падали огненные части конструкции. И-за чего все дороги, ведущие к зданию, были перекрыты. В целях безопасности были отключены электроэнергия и газ.
Что стало причиной пожара – пока неизвестно. Начато следствие.